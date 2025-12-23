Налог на сахар предложили ввести в Германии

По его словам, такой налог «давно назрел как с политической, так и с экономической точки зрения, поскольку чрезмерное потребление сахара вызывает значительные проблемы со здоровьем и, следовательно, огромные социальные издержки».

Немецкие ассоциации врачей уже не раз призывали правительство ввести налог на сахар. По мнению медиков, с сахаром надо бороться как с табаком: комплексными законодательными мерами на государственном уровне, включая акцизы и запреты на адресованную детям рекламу.

Недавнее исследование Greenpeace показало, что чрезмерное потребление сахара увеличивает риск диабета, повышенного давления и кариеса и обходится бюджету Германии в 12 млрд евро ежегодно. Налог на сахар, как предполагается, может понизить его потребление.

Ранее на вопрос, будут вводить в Казахстане акциз на сахаросодержащие напитки, ответил Премьер-министр РК Олжас Бектенов.