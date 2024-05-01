Акциз на сахаросодержащие напитки не будут вводить в Казахстане

Премьер-министр РК Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно акциза на сахаросодержащие напитки, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Вопрос касательно введения акциза на сахаросодержащие напитки (далее — ССН) обсуждался в рамках рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства, где комплексно рассматриваются все вопросы налогообложения. Согласно информации Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков, основанной на анализе, проведенном Институтом экономических исследований (при Министерстве национальной экономики), при введении акциза на ССН ожидается снижение производства напитков на 26,4%, — написал Олжас Бектенов в своем ответе.

По его словам, установление новых и отмену действующих налогов и платежей в бюджет, а также изменение ставок необходимо рассматривать с соблюдением баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков.