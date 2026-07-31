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    Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию

    По итогам неформальной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана принята Чолпон-Атинская декларация, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Лидеры ЦА и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию
    Фото: Акорда

    Документ был подписан по завершении встречи лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, состоявшейся в Чолпон-Ате.

    Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 июля, прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

    В Консультативной встрече приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, которые обсудили вопросы регионального сотрудничества, развития торгово-экономических связей, транспортно-логистического взаимодействия и укрепления стратегического партнерства.

    Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории, а также подчеркнул, что Казахстан привержен укреплению стратегического партнерства в Центральной Азии.

    Акорда Касым-Жомарт Токаев Азербайджан Центральная Азия
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор