Лидеры Центральной Азии и Азербайджана подписали Чолпон-Атинскую декларацию

По итогам неформальной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана принята Чолпон-Атинская декларация, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Документ был подписан по завершении встречи лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, состоявшейся в Чолпон-Ате.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 июля, прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

В Консультативной встрече приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, которые обсудили вопросы регионального сотрудничества, развития торгово-экономических связей, транспортно-логистического взаимодействия и укрепления стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории, а также подчеркнул, что Казахстан привержен укреплению стратегического партнерства в Центральной Азии.

