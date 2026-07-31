Казахстан привержен укреплению стратегического партнерства в Центральной Азии — Президент РК

Касым-Жомарт Токаев считает, что уверенно растет роль Центральной Азии в глобальных процессах, голос региона звучит на мировой арене все громче и весомее, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, поздравляю Президента Кыргызстана уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением, — отметил Президент Казахстана.

Глава государства сообщил, что все принципиальные вопросы взаимодействия стран региона были обстоятельно обсуждены на прошлогодней встрече в Ташкенте.

— Высказанные тогда инициативы, в том числе по институциональному развитию Консультативных встреч, сохраняют свою актуальность и требуют тесной совместной работы с целью их реализации. Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение созидательных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, общими усилиями мы добьемся еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу. В завершение хочу пожелать туркменским друзьям, братьям успехов в проведении предстоящих мероприятий в рамках формата Консультативных встреч, — подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что Глава государства прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. По словам Касым-Жомарта Токаева, данная встреча — это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы текущей повестки и определить дальнейшие приоритеты многостороннего партнерства.

Ранее Президент Казахстана заявил о том, что Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории.