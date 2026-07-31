Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

Глава государства прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель Кабинета министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Ранее сообщалось, что Президент РК примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана.

Визит состоится по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. В ходе мероприятия главы государств обсудят вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном.