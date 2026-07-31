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    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

    Глава государства прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан
    Фото: Акорда
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    Фото: Акорда

    В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель Кабинета министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

    Ранее сообщалось, что Президент РК примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана.

    Визит состоится по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. В ходе мероприятия главы государств обсудят вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Кыргызстан Садыр Жапаров
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор