Президент РК примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 июля – 1 августа посетит город Чолпон-Ату в Кыргызстане для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Визит состоится по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

В ходе мероприятия главы государств обсудят вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026 участие приняли Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Также Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в V Евразийский экономический форум в Астане. Выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума Жапаров призвал лидеров стран ЕАЭС создавать общие дата-центры.