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    Президент РК примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 июля – 1 августа посетит город Чолпон-Ату в Кыргызстане для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Жапаров и Жапаров
    Фото: Акорда

    Визит состоится по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

    В ходе мероприятия главы государств обсудят вопросы регионального сотрудничества и взаимодействия между странами Центральной Азии и Азербайджаном.

    Ранее сообщалось, что в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026 участие приняли Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Также Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял участие в V Евразийский экономический форум в Астане. Выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума Жапаров призвал лидеров стран ЕАЭС создавать общие дата-центры.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Сотрудничество Кыргызстан Садыр Жапаров
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор