Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии «Игр будущего – 2026» в Астане

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран.

В церемонии открытия примут участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

25 июля Астана встретила первых участников турнира, а 27 июля в столицу прибыли гранды мировой Dota 2-сцены — Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и многолетние выступления на высшем уровне. В Астане ожидают 20 тысяч туристов на «Игры будущего — 2026».

Общий призовой фонд турнира «Игры Будущего — 2026» составляет 4 млн 650 тыс. долларов США. О том, кто представит Казахстан на турнире «Игры Будущего — 2026» — читайте в материале. ТРК Президента обеспечит телевизионную съемку «Игр Будущего — 2026».