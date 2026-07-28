Кто представит Казахстан на турнире «Игры Будущего — 2026» в Астане

Общий призовой фонд турнира «Игры Будущего — 2026» составляет 4 млн 650 тыс. долларов США. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр напомнил, что с 29 июля по 9 августа в Астане впервые пройдет международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего — 2026».

— Это соревнования нового формата, объединяющие киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии. Одной из главных особенностей «Игр Будущего» в этом году станет переход на клубный формат. В отличие от традиционных международных соревнований, здесь выступают не национальные сборные, а международные клубы. При этом в составе одного клуба могут соревноваться спортсмены из разных стран. В фиджитал-дисциплинах участники сначала встречаются в виртуальном пространстве, а затем продолжают борьбу уже на реальной спортивной площадке. К примеру, в фиджитал-футболе команды сначала играют в виртуальный футбол, а затем выходят на футбольное поле. Таким образом, цифровой и традиционный спорт объединяются в рамках одного соревнования, — сказал С. Жарасбаев.

По его словам, сегодня фиджитал-спорт развивается более чем в 115 странах мира. Проведение турнира такого масштаба в Астане способствует укреплению позиций Казахстана на международной спортивной арене и демонстрирует открытость к новым спортивным форматам и технологиям.

Как сообщил спикер, в рамках турнира соревнования пройдут по восьми дисциплинам — это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.

Соревнования пройдут на четырех крупнейших спортивных объектах столицы. Так, в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan пройдут соревнования по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу и фиджитал-единоборствам.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоятся соревнования по Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2.

В Национальном теннисном центре BEELINE Arena пройдут турниры по PUBG: Battlegrounds и Counter-Strike 2.

Соревнования по фиджитал-танцам состоятся на «Барыс Арене».

По словам вице-министра, общий призовой фонд турнира за счет спонсорских средств составляет 4 млн 650 тыс. долларов США. Наибольший призовой фонд предусмотрен в дисциплинах Dota 2 и PUBG: Battlegrounds — по 1 миллиону долларов США.

Соответствующие призовые фонды предусмотрены и по остальным дисциплинам. В турнире примут участие ведущие международные клубы и команды.

Спикер отдельно отметил, что Казахстан на турнире представят 11 команд и отдельные спортсмены.

В фиджитал-футболе выступят ACF x Allur и UEL Team, в фиджитал-баскетболе — PBC Astana и GTB KZ, в фиджитал-единоборствах — Future Nomads.

Команда Rune Eaters выступит сразу в двух дисциплинах — Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2.

DIGA Esports примет участие в соревнованиях по PUBG: Battlegrounds, а NOVAQ и TeamKZ — в фиджитал-шутере на базе Counter-Strike 2.

В фиджитал-танцах Казахстан представит Гульназ Амангали.

Ранее сообщалось о том, что гранды мировой Dota 2 прибыли в Астану на Игры Будущего — 2026.





