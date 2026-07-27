Гранды мировой Dota 2 прибыли в Астану на Игры Будущего 2026

Международный аэропорт столицы вновь стал местом встречи участников «Игр Будущего 2026». Среди новых прибывших – гранды мировой Dota 2-сцены Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и годы выступлений на высшем уровне, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Xtreme Gaming прибыла в Казахстан в статусе действующего победителя «Игр Будущего». В составе команды выступают Ame, NothingToSay, Xxs, fy и xNova, а сам коллектив также получил прямое приглашение на The International 2026.

Vici Gaming, в свою очередь, является одной из самых узнаваемых организаций в истории Dota 2: команда становилась финалистом The International и на протяжении многих лет стабильно выступает на ведущих международных турнирах..

Вместе с ними в столицу прибыли Team Resilience и Zero Tenacity, которые также поборются за победу в дисциплине MOBA PC Dota 2 Presented by Bank CenterCredit.

К участникам присоединится казахстанская команда Rune Eaters. В ее составе выступят Даньял Алибай, Абдималик Сайлау, Алим Беспаев, Айбек Токаев и Никита Остахов.

Всего в турнире по Dota 2 примут участие 16 команд. Они разыграют призовой фонд в размере одного миллиона долларов. Матчи пройдут с 2 по 5 августа во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

«Игры Будущего 2026» пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. В турнире примут участие более 800 атлетов.