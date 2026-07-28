В Астане ожидают 20 тысяч туристов на «Игры будущего — 2026»

До старта международного турнира «Игры будущего — 2026» остался один день. Соревнования, объединяющие спорт и современные технологии, пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Об особенностях турнира и нововведениях этого года рассказал организатор соревнований Даурен Темирханов в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, главная особенность турнира — фиджитал-формат, который сочетает традиционный спорт и цифровой мир.

— Фиджитал — это формат, в котором участники сначала соревнуются в цифровой среде — на компьютере, игровой консоли или в VR, а затем продолжают состязание на реальной спортивной площадке, например в мини-футболе или на ринге. Ожидается, что в турнире примут участие более 800 спортсменов из более чем 50 стран. Среди них — всемирно известные команды Team Spirit, Team Falcons, T1, Xtreme Gaming и Vici Gaming. Соревнования пройдут по восьми спортивным дисциплинам. Для Казахстана проведение такого международного турнира станет возможностью повысить привлекательность страны для туристов. По нашим прогнозам, в страну приедут более 20 тысяч туристов, — сказал он.

Следить за международным турниром можно будет онлайн из любой точки мира. Кроме того, соревнования пройдут на четырех аренах Астаны.

— Онлайн-трансляции могут привлечь более 3 млрд зрителей. Высокий интерес наблюдается и среди жителей столицы. Билеты уже поступили в продажу, их стоимость составляет от 4 до 10 тысяч тенге. Расписание соревнований опубликовано на официальном сайте турнира. Соревнования пройдут на четырех аренах. Отдельно отмечу, что в Казахстане активно развивается направление фиджитал-спорта. В этом году честь страны на турнире будут защищать 11 казахстанских команд, — отметил спикер.

Общий призовой фонд турнира составляет более 4,5 млн долларов США. По словам организаторов, помимо спортивных соревнований для болельщиков подготовлена специальная развлекательная программа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астану уже прибывают мировые звезды киберспорта.