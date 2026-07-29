ТРК Президента обеспечит телевизионную съемку «Игр Будущего — 2026»

Астана готовится принять международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего — 2026». Порядка 150 специалистов Телерадиокомплекса Президента будут задействованы в телевизионном сопровождении соревнований, которые пройдут в столице с 29 июля по 9 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Телерадиокомплекс обеспечит телевизионное производство церемонии открытия, а также соревнований по трем фиджитал-дисциплинам, которые пройдут в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan». Здесь состоятся турниры по Phygital Basketball (29 июля — 3 августа), Phygital Football (4-9 августа) и Phygital Fighting (8 августа).

Для этого будут задействованы передвижные телевизионные станции (ПТС), оснащенные современным оборудованием для многокамерной съемки. Они обеспечат качественное телевизионное производство и трансляцию ключевых событий турнира.

Подготовка к соревнованиям уже вышла на завершающий этап. ПТС развернуты на объектах, проведены технические проверки оборудования и линий передачи сигнала, проходят генеральные прогоны.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Во время церемонии открытия игр будет задействовано 24 телевизионные камеры. Кроме того, организаторы установили дополнительное специализированное оборудование, включая тросовую систему и операторский кран, что позволит вести съемку с различных ракурсов.

Фото: ТРК Президента

В телевизионном производстве примут участие режиссеры, инженеры, операторы, специалисты по звуку, осветители и другой технический персонал.

Церемонию открытия и ключевые соревнования турнира покажут телеканалы Jibek Joly и Silk Way.

Фото: ТРК Президента

«Игры Будущего — 2026» объединят классический спорт и современные цифровые технологии. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 800 спортсменов из свыше 50 стран, выступающих в составе интернациональных клубов. Общий призовой фонд турнира составляет 4 млн 650 тыс. долларов США.

Фото: ТРК Президента

Напомним, в феврале 2024 года на «Играх Будущего» в Казани Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий турнир в Казахстане. В октябре того же года Казахстан был выбран страной-организатором соревнований, обойдя в конкурсном отборе Перу и Чили.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Продажа билетов на «Игры Будущего-2026» стартовала 20 мая.

21 июля Министерство туризма и спорта Казахстана представило расписание соревнований.

Фото: ТРК Президента

25 июля Астана встретила первых участников турнира, а 27 июля в столицу прибыли гранды мировой Dota 2-сцены — Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и многолетние выступления на высшем уровне.