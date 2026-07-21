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    Опубликовано расписание турнира «Игры будущего-2026» в Астане

    Министерство туризма и спорта РК представило расписание турнира «Игры будущего-2026», передает агентство Kazinform.

    «Игры будущего-2026»
    Фото: Акорда

    Расписание

    PUBG

    31 июля — 2 августа

    CS | PHYGITAL SHOOTER

    4–8 августа

    DOTA 2 | MOBA PC

    2–5 августа

    MOBILE LEGENDS: BANG BANG | MOBA MOBILE

    6–9 августа

    FATAL FURY: City of the Wolves | PHYGITAL FIGHTING

    8 августа

    UFL | PHYGITAL FOOTBALL

    4–9 августа

    3on3 Freestyle | PHYGITAL BASKETBALL

    29 июля — 3 августа

    JUST DANCE | PHYGITAL DANCING

    6–7 августа.

    Напомним, что с 29 июля по 9 августа 2026 года Астана станет мировой площадкой для фиджитал-спорта, объединяющего цифровые и физические активности. Более 800 участников, представляющих 50+ национальностей, объединенных в интернациональные клубы, а также технологические бренды и тысячи зрителей соберутся в столице Казахстана на 12 дней соревнований нового поколения, где спорт встречается с шоу.

    В апреле текущего года Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».

    20 мая стартовала продажа билетов на главный международный фиджитал-турнир года «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026).

    Игры Будущего - 2026 Спорт спортсмены Казахстана Киберспорт Новости киберспорта
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор