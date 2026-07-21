Опубликовано расписание турнира «Игры будущего-2026» в Астане
Министерство туризма и спорта РК представило расписание турнира «Игры будущего-2026», передает агентство Kazinform.
Расписание
PUBG
31 июля — 2 августа
CS | PHYGITAL SHOOTER
4–8 августа
DOTA 2 | MOBA PC
2–5 августа
MOBILE LEGENDS: BANG BANG | MOBA MOBILE
6–9 августа
FATAL FURY: City of the Wolves | PHYGITAL FIGHTING
8 августа
UFL | PHYGITAL FOOTBALL
4–9 августа
3on3 Freestyle | PHYGITAL BASKETBALL
29 июля — 3 августа
JUST DANCE | PHYGITAL DANCING
6–7 августа.
Напомним, что с 29 июля по 9 августа 2026 года Астана станет мировой площадкой для фиджитал-спорта, объединяющего цифровые и физические активности. Более 800 участников, представляющих 50+ национальностей, объединенных в интернациональные клубы, а также технологические бренды и тысячи зрителей соберутся в столице Казахстана на 12 дней соревнований нового поколения, где спорт встречается с шоу.
В апреле текущего года Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».
20 мая стартовала продажа билетов на главный международный фиджитал-турнир года «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026).