Опубликовано расписание турнира «Игры будущего-2026» в Астане

Расписание

PUBG

31 июля — 2 августа

CS | PHYGITAL SHOOTER

4–8 августа

DOTA 2 | MOBA PC

2–5 августа

MOBILE LEGENDS: BANG BANG | MOBA MOBILE

6–9 августа

FATAL FURY: City of the Wolves | PHYGITAL FIGHTING

8 августа

UFL | PHYGITAL FOOTBALL

4–9 августа

3on3 Freestyle | PHYGITAL BASKETBALL

29 июля — 3 августа

JUST DANCE | PHYGITAL DANCING

6–7 августа.

Напомним, что с 29 июля по 9 августа 2026 года Астана станет мировой площадкой для фиджитал-спорта, объединяющего цифровые и физические активности. Более 800 участников, представляющих 50+ национальностей, объединенных в интернациональные клубы, а также технологические бренды и тысячи зрителей соберутся в столице Казахстана на 12 дней соревнований нового поколения, где спорт встречается с шоу.

В апреле текущего года Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026».

20 мая стартовала продажа билетов на главный международный фиджитал-турнир года «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026).