    Стартовала продажа билетов на «Игры Будущего-2026»

    20 мая стартовала продажа билетов на главный международный фиджитал-турнир года «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026), который пройдет в Астане, передает Kazinform.

    Билеты можно приобрести онлайн на платформе Freedom Ticketon. 

    С 29 июля по 9 августа 2026 года Астана станет мировой площадкой для фиджитал-спорта, объединяющего цифровые и физические активности. Более 800 участников, представляющих 50+ национальностей, объединенных в интернациональные клубы, а также технологические бренды и тысячи зрителей соберутся в столице Казахстана на 12 дней соревнований нового поколения, где спорт встречается с шоу.

    В программе «Игр Будущего 2026» (GOTF 2026):

    • -фиджитал-футбол;
    • фиджитал-баскетбол;
    • королевская битва;
    • фиджитал-шутер;
    • фиджитал-танцы;
    • МОБA ПК;
    • МОБA мобайл;
    • фиджитал-единоборства.

    Это дисциплины, где цифровой мир встречается с физической активностью, создавая новую спортивную реальность для игроков и зрителей.

    По данным организаторов и международных исследований IPSOS, «Игры Будущего 2025» (GOTF 2025) продемонстрировали высокий мировой интерес к формату:

    • 850+ участников;
    • более 461 миллионов онлайн-просмотров и 137 миллионов зрителей по всему миру.

    В рамках «Игр Будущего 2025» (GOTF 2025) турнир посетили десятки тысяч зрителей, а трансляции велись крупнейшими международными медиаплатформами и стриминговыми сервисами.

    «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026) — это не просто турнир, а целая экосистема будущего, где спорт, технологии и digital-культура объединяются в одном пространстве.

    Организаторы обращают внимание, что количество билетов ограничено, а приобретенные билеты являются невозвратными.

    Ранее сообщалось о том, что призовой фонд «Игр Будущего» в Астане составит 10 млн долларов.

    Диана Калманбаева
