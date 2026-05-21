Стартовала продажа билетов на «Игры Будущего-2026»

20 мая стартовала продажа билетов на главный международный фиджитал-турнир года «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026), который пройдет в Астане, передает Kazinform.

Билеты можно приобрести онлайн на платформе Freedom Ticketon.

С 29 июля по 9 августа 2026 года Астана станет мировой площадкой для фиджитал-спорта, объединяющего цифровые и физические активности. Более 800 участников, представляющих 50+ национальностей, объединенных в интернациональные клубы, а также технологические бренды и тысячи зрителей соберутся в столице Казахстана на 12 дней соревнований нового поколения, где спорт встречается с шоу.

В программе «Игр Будущего 2026» (GOTF 2026):

-фиджитал-футбол;

фиджитал-баскетбол;

королевская битва;

фиджитал-шутер;

фиджитал-танцы;

МОБA ПК;

МОБA мобайл;

фиджитал-единоборства.

Это дисциплины, где цифровой мир встречается с физической активностью, создавая новую спортивную реальность для игроков и зрителей.

По данным организаторов и международных исследований IPSOS, «Игры Будущего 2025» (GOTF 2025) продемонстрировали высокий мировой интерес к формату:

850+ участников;

более 461 миллионов онлайн-просмотров и 137 миллионов зрителей по всему миру.

В рамках «Игр Будущего 2025» (GOTF 2025) турнир посетили десятки тысяч зрителей, а трансляции велись крупнейшими международными медиаплатформами и стриминговыми сервисами.

«Игры Будущего 2026» (GOTF 2026) — это не просто турнир, а целая экосистема будущего, где спорт, технологии и digital-культура объединяются в одном пространстве.

Организаторы обращают внимание, что количество билетов ограничено, а приобретенные билеты являются невозвратными.

Ранее сообщалось о том, что призовой фонд «Игр Будущего» в Астане составит 10 млн долларов.