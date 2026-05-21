Стартовала продажа билетов на «Игры Будущего-2026»
20 мая стартовала продажа билетов на главный международный фиджитал-турнир года «Игры Будущего 2026» (GOTF 2026), который пройдет в Астане, передает Kazinform.
Билеты можно приобрести онлайн на платформе Freedom Ticketon.
С 29 июля по 9 августа 2026 года Астана станет мировой площадкой для фиджитал-спорта, объединяющего цифровые и физические активности. Более 800 участников, представляющих 50+ национальностей, объединенных в интернациональные клубы, а также технологические бренды и тысячи зрителей соберутся в столице Казахстана на 12 дней соревнований нового поколения, где спорт встречается с шоу.
В программе «Игр Будущего 2026» (GOTF 2026):
- -фиджитал-футбол;
- фиджитал-баскетбол;
- королевская битва;
- фиджитал-шутер;
- фиджитал-танцы;
- МОБA ПК;
- МОБA мобайл;
- фиджитал-единоборства.
Это дисциплины, где цифровой мир встречается с физической активностью, создавая новую спортивную реальность для игроков и зрителей.
По данным организаторов и международных исследований IPSOS, «Игры Будущего 2025» (GOTF 2025) продемонстрировали высокий мировой интерес к формату:
- 850+ участников;
- более 461 миллионов онлайн-просмотров и 137 миллионов зрителей по всему миру.
В рамках «Игр Будущего 2025» (GOTF 2025) турнир посетили десятки тысяч зрителей, а трансляции велись крупнейшими международными медиаплатформами и стриминговыми сервисами.
«Игры Будущего 2026» (GOTF 2026) — это не просто турнир, а целая экосистема будущего, где спорт, технологии и digital-культура объединяются в одном пространстве.
Организаторы обращают внимание, что количество билетов ограничено, а приобретенные билеты являются невозвратными.
Ранее сообщалось о том, что призовой фонд «Игр Будущего» в Астане составит 10 млн долларов.