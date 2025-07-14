Призовой фонд «Игр Будущего» в Астане составит 10 млн долларов

— Бюджет и призовой фонд турнира составят 10 миллионов долларов. Эта сумма будет распределена по 13 дисциплинам. Где-то бюджет будет выше, где-то ниже. Все средства — как бюджетные, так и призовые — будут сформированы исключительно за счет спонсорских вложений, — отметил Алибек Хасенов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, ведется активная работа по привлечению партнеров и инвесторов.



— Уже есть отечественные компании, которые выразили желание поддержать проект. В то же время мы обращаемся к бизнес-сообществу — мы в поиске надежных партнеров, с которыми сможем реализовать «Игры Будущего» на высоком уровне, — добавил он.

Президент АО «Казспортинвест» подчеркнул, что переговоры ведутся и с зарубежными компаниями, заинтересованными в участии.

— Нужно понимать: это не просто локальный международный турнир, где мы приглашаем спортсменов из других стран исключительно для казахстанской аудитории. У проекта колоссальный потенциал. Например, первые «Игры Будущего», прошедшие в Казани, собрали 3,5 миллиарда просмотров на различных платформах. Мы ожидаем, что ежегодная аудитория будет только расти. А это, в свою очередь, повысит интерес инвесторов и спонсоров, — продолжил Алибек Хасенов.

Он также добавил, что работа с потенциальными партнерами уже выстроена и идет в позитивном ключе.

— У нас уже выстроена хорошая работа, и все встречи, которые мы провели, проходят в позитивном ключе и близки к завершению — при том, что до сегодняшней пресс-конференции мы официально еще ничего не объявляли. Теперь, после публичного запуска, мы хотим обратиться к казахстанским бизнес-лидерам, корпорациям, а также к международным партнерам с призывом проявить интерес к этому проекту, — сказал Алибек Хасенов.

Как сообщалось, международный турнир «Игры Будущего» пройдет в 2026 году в Астане с 18 июля по 1 августа. Участие в турнире примут более 1500 спортсменов почти из 100 стран. Соревнования продлятся две недели и охватят 13 дисциплин, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.





