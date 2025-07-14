Определены сроки проведения «Игр Будущего» в Астане
Международный турнир «Игры Будущего» пройдет в 2026 году в Астане с 18 июля по 1 августа. Об этом сообщил заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, участие в турнире примут более 1500 спортсменов почти из 100 стран. Соревнования продлятся две недели и охватят 13 дисциплин, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.
— Соревнования будут проходить на ведущих стадионах, таких как спортивный комплекс «Qazaqstan», «Барыс Арена», велотрек «Сарыарка», дворец единоборств «Жекпе-жек» им. Ж. Ушкемпирова, ледовый дворец «Алау», «Билайн Арена», центр инклюзивного спорта, конгресс-центр и другие площадки, — сообщил Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК.
По его словам, церемонии открытия и закрытия обещают стать масштабными технологичными шоу с применением дополненной реальности, 3D-mapping, лазерных эффектов и участием мировых звезд.
Утверждены следующие дисциплины:
• Phygital Football
• Phygital Fighting
• Phygital Basketball
• Phygital Dancing
• Phygital Hockey
• Phygital Shooter
• Phygital Battle Royale
• MOBA 1 и MOBA 2
• Phygital Drone Racing
• Battle Bots
• Phygital Boxing
• Cybathletics.
Напомним, 13 октября в городе Дубае (ОАЭ) на официальной церемонии Казахстан был выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, который объединяет традиционные виды спорта и киберспорт. В борьбе за право проведения турнира Казахстан обошел Перу и Чили, став страной-организатором «Игр Будущего» 2026 года.
Ранее Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем проведение в Казахстане «Игр Будущего».