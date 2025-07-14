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    15:14, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Определены сроки проведения «Игр Будущего» в Астане

    Международный турнир «Игры Будущего» пройдет в 2026 году в Астане с 18 июля по 1 августа. Об этом сообщил заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астанадағы спорттық нысандар
    Коллаж: Kazinform/astana.zagranitsa.com

    По его словам, участие в турнире примут более 1500 спортсменов почти из 100 стран. Соревнования продлятся две недели и охватят 13 дисциплин, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.

    — Соревнования будут проходить на ведущих стадионах, таких как спортивный комплекс «Qazaqstan», «Барыс Арена», велотрек «Сарыарка», дворец единоборств «Жекпе-жек» им. Ж. Ушкемпирова, ледовый дворец «Алау», «Билайн Арена», центр инклюзивного спорта, конгресс-центр и другие площадки, — сообщил Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, церемонии открытия и закрытия обещают стать масштабными технологичными шоу с применением дополненной реальности, 3D-mapping, лазерных эффектов и участием мировых звезд.

    Утверждены следующие дисциплины:
    • Phygital Football
    • Phygital Fighting
    • Phygital Basketball
    • Phygital Dancing
    • Phygital Hockey
    • Phygital Shooter
    • Phygital Battle Royale
    • MOBA 1 и MOBA 2
    • Phygital Drone Racing
    • Battle Bots
    • Phygital Boxing
    • Cybathletics.


    Напомним, 13 октября в городе Дубае (ОАЭ) на официальной церемонии Казахстан был выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, который объединяет традиционные виды спорта и киберспорт. В борьбе за право проведения турнира Казахстан обошел Перу и Чили, став страной-организатором «Игр Будущего» 2026 года.

    Ранее Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем проведение в Казахстане «Игр Будущего».

    Теги:
    Игры Будущего - 2026 Спорт Министерство туризма и спорта РК Киберспорт
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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