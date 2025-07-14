Определены сроки проведения «Игр Будущего» в Астане

По его словам, участие в турнире примут более 1500 спортсменов почти из 100 стран. Соревнования продлятся две недели и охватят 13 дисциплин, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.

— Соревнования будут проходить на ведущих стадионах, таких как спортивный комплекс «Qazaqstan», «Барыс Арена», велотрек «Сарыарка», дворец единоборств «Жекпе-жек» им. Ж. Ушкемпирова, ледовый дворец «Алау», «Билайн Арена», центр инклюзивного спорта, конгресс-центр и другие площадки, — сообщил Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, церемонии открытия и закрытия обещают стать масштабными технологичными шоу с применением дополненной реальности, 3D-mapping, лазерных эффектов и участием мировых звезд.

Утверждены следующие дисциплины:

• Phygital Football

• Phygital Fighting

• Phygital Basketball

• Phygital Dancing

• Phygital Hockey

• Phygital Shooter

• Phygital Battle Royale

• MOBA 1 и MOBA 2

• Phygital Drone Racing

• Battle Bots

• Phygital Boxing

• Cybathletics.



Напомним, 13 октября в городе Дубае (ОАЭ) на официальной церемонии Казахстан был выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, который объединяет традиционные виды спорта и киберспорт. В борьбе за право проведения турнира Казахстан обошел Перу и Чили, став страной-организатором «Игр Будущего» 2026 года.



Ранее Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем проведение в Казахстане «Игр Будущего».



