Олжас Бектенов обсудил с Рене Фазелем проведение в Казахстане «Игр будущего»

Внимание уделено развитию фиджитал-спорта как перспективного направления, объединяющего физическую активность и цифровые технологии. Обсуждены вопросы проведения в 2026 году в Казахстане международного турнира «Игры будущего».

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил, что подготовка ведется согласно утвержденному плану. Согласно данным Федерации киберспорта РК, на сегодня свыше 1,5 млн казахстанцев активно занимаются киберспортом. Организация в Астане высокотехнологичного международного события будет способствовать дальнейшей популяризации среди молодежи нового спортивного формата. Участники встречи подтвердили намерения по укреплению сотрудничества в области развития фиджитал-спорта.

Справочно: Phygital International работает в партнерстве со Всемирным сообществом Phygital (WPC), в которую входит 98 стран мира. WPC занимается разработкой правил и стандартов для фиджитал-дисциплин, организацией региональных и национальных отборочных турниров для участия в международном турнире «Игры Будущего» (Games of the Future). Объединяет специалистов из различных областей, включая спорт, цифровые технологии и маркетинг.

Напомним, 13 октября в городе Дубай (ОАЭ) на официальной церемонии Казахстан был выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, который объединяет традиционные виды спорта и киберспорт. В борьбе за право проведения турнира Казахстан обошел Перу и Чили, став страной-организатором «Игр будущего» 2026 года.