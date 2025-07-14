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    12:36, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов обсудил с Рене Фазелем проведение в Казахстане «Игр будущего»

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с основателем Phygital International доктором Рене Фазелем и генеральным директором организации Нис Хаттом, передает агентство Kazinform.

    Олжас Бектенов провел встречу с главой Phygital International Рене Фазелем
    Фото: Правительство РК

    Внимание уделено развитию фиджитал-спорта как перспективного направления, объединяющего физическую активность и цифровые технологии. Обсуждены вопросы проведения в 2026 году в Казахстане международного турнира «Игры будущего».

    Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил, что подготовка ведется согласно утвержденному плану. Согласно данным Федерации киберспорта РК, на сегодня свыше 1,5 млн казахстанцев активно занимаются киберспортом. Организация в Астане высокотехнологичного международного события будет способствовать дальнейшей популяризации среди молодежи нового спортивного формата. Участники встречи подтвердили намерения по укреплению сотрудничества в области развития фиджитал-спорта.

    Справочно: Phygital International работает в партнерстве со Всемирным сообществом Phygital (WPC), в которую входит 98 стран мира. WPC занимается разработкой правил и стандартов для фиджитал-дисциплин, организацией региональных и национальных отборочных турниров для участия в международном турнире «Игры Будущего» (Games of the Future). Объединяет специалистов из различных областей, включая спорт, цифровые технологии и маркетинг. 

    Напомним, 13 октября в городе Дубай (ОАЭ) на официальной церемонии Казахстан был выбран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 — уникального турнира, который объединяет традиционные виды спорта и киберспорт. В борьбе за право проведения турнира Казахстан обошел Перу и Чили, став страной-организатором «Игр будущего» 2026 года.

    Теги:
    Киберспорт Олжас Бектенов Цифровизация
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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