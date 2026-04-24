Дан старт обратному отсчету до начала Игр будущего-2026
Касым-Жомарт Токаев в интерактивном формате дал старт обратному отсчету до начала международного турнира «Игры будущего-2026», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Уникальное состязание фиджитал-атлетов пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.
Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.
Главе государства также была презентована концепция AI Research University.