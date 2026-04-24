Обучение в AI Research University начнется с 1 сентября 2026 года

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, исследовательский университет разместится на базе Alem.ai.

Студентам будет обеспечен доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая alem.cloud, AlemLLM и ресурсы Astana Hub.

Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года.

Фото: Акорда

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.

Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.