РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Обучение в AI Research University начнется с 1 сентября 2026 года

    Президенту также была презентована концепция AI Research University, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Обучение в AI Research University запланировано на 1 сентября 2026 года
    Фото: Акорда

    По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, исследовательский университет разместится на базе Alem.ai.

    Студентам будет обеспечен доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая alem.cloud, AlemLLM и ресурсы Astana Hub.

    Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.

    Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Образование Искусственный интеллект ИИ
    Динара Жусупбекова
    Сейчас читают