Обучение в AI Research University начнется с 1 сентября 2026 года
Президенту также была презентована концепция AI Research University, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, исследовательский университет разместится на базе Alem.ai.
Студентам будет обеспечен доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая alem.cloud, AlemLLM и ресурсы Astana Hub.
Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта.
Президент принял участие в запуске ряда образовательных инициатив.