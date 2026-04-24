РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:17, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Бесплатное обучение ИИ: Токаев запустил сеть школ Tomorrow School в 14 регионах

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске ряда образовательных инициатив, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    По поручению Президента в 2024 году на базе Astana Hub была создана школа искусственного интеллекта Tomorrow School, успешный опыт которой сегодня масштабируется по всей стране.

    В формате телемоста Глава государства запустил сеть Tomorrow School в 14 регионах.

    Обучение здесь будет бесплатным и доступным гражданам старше 18 лет, включая тех, кто делает первые шаги в сфере информационных технологий.

    Еще одна образовательная площадка — Центр креативных технологий TUMO Astana — ориентирована на подростков от 12 до 18 лет, желающих освоить цифровые и творческие навыки. 

    Обучение осуществляется по 11 техническим и креативным направлениям, включая генеративный искусственный интеллект, программирование, разработку игр, анимацию, 3D-моделирование, робототехнику, кинопроизводство и цифровую музыку.

    Отметим, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта, где был запущен проект Astana Smart City. Это ключевая инициатива по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Образование Искусственный интеллект ИИ
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают