Бесплатное обучение ИИ: Токаев запустил сеть школ Tomorrow School в 14 регионах

По поручению Президента в 2024 году на базе Astana Hub была создана школа искусственного интеллекта Tomorrow School, успешный опыт которой сегодня масштабируется по всей стране.

Фото: Акорда

В формате телемоста Глава государства запустил сеть Tomorrow School в 14 регионах.

Обучение здесь будет бесплатным и доступным гражданам старше 18 лет, включая тех, кто делает первые шаги в сфере информационных технологий.

Еще одна образовательная площадка — Центр креативных технологий TUMO Astana — ориентирована на подростков от 12 до 18 лет, желающих освоить цифровые и творческие навыки.

Обучение осуществляется по 11 техническим и креативным направлениям, включая генеративный искусственный интеллект, программирование, разработку игр, анимацию, 3D-моделирование, робототехнику, кинопроизводство и цифровую музыку.

Отметим, что Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта, где был запущен проект Astana Smart City. Это ключевая инициатива по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.