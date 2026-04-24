РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:08, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта

    Центр предоставляет возможности для научных исследований, образовательных программ, стартап-инициатив и осуществления прикладных решений в области искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Реализуемые проекты направлены на внедрение технологий ИИ в государственный сектор, бизнес и повседневную жизнь.

    В целом, деятельность Центра призвана способствовать реализации стратегического курса Главы государства на построение технологичного, современного и конкурентоспособного Казахстана.

    В рамках посещения Главой государства Центра искусственного интеллекта Alem.ai был запущен проект Astana Smart City. Это ключевая инициатива по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.

    В ходе презентации генеральный директор Presight Томас Прамотедхам продемонстрировал единую AI-платформу, объединяющую данные и системы города в режиме реального времени, а также возможности их практического применения для повышения эффективности управления.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Технологии Акорда Президент Искусственный интеллект ИИ
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают