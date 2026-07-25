Астана встречает первых участников Игр Будущего 2026
В Астану начали прибывать участники международного турнира «Игры Будущего 2026». В ближайшие дни столица примет более 800 спортсменов, включая сильнейшие команды мира по киберспорту и фиджитал-дисциплинам, передает агентство Kazinform.
Первыми в Астану прибыли участники турнира по фиджитал-баскетболу Phygital Basketball Presented by Halyk Fund. Среди них команды MINSK, Zagrebacki malisani NITUI, Vozdovac Belgrad, Dangerous Meridianbet, Flow Game Basketball и Boca Juniors.
Фиджитал-команда аргентинского клуба Boca Juniors получила право выступить на турнире после победы в национальном отборе. Баскетбольный клуб является действующим двукратным чемпионом Аргентины и победителем Basketball Champions League Americas.
В ближайшие дни в столицу также прибудут команды Xtreme Gaming, Vici Gaming, Team Falcons, Team Spirit, T1, Bigetron by Vitality, Twisted Minds, 17 Gaming, Aurora Gaming и The MongolZ. Они выступят в дисциплинах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang, PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter-Strike 2 и других.
А пока на спортивных объектах завершается подготовка к проведению турнира. Помимо соревнований для участников и зрителей организуют интерактивные зоны и технологические площадки.
«Игры Будущего 2026» пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. В программу вошли восемь дисциплин, сочетающих физический и цифровой форматы соревнований.
Ранее сообщалось, что в рамках мультиспортивного турнира «Игры Будущего» также пройдет международный турнир по дисциплине Tactical 3D / PUBG.
Расписание турнира «Игры будущего-2026» можно посмотреть здесь.