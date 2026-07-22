16 сильнейших команд мира выступят на турнире по PUBG в рамках «Игр Будущего» в Астане

С 31 июля по 2 августа в Астане пройдет международный турнир по дисциплине Tactical 3D / PUBG в рамках мультиспортивного турнира «Игры Будущего», передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата .

Соревнования пройдут на арене Национального теннисного центра. За победу будут бороться 16 сильнейших команд мира.

Среди участников — известные киберспортивные организации Virtus.pro, Falcons, Twisted Minds и другие ведущие клубы.

Как отмечают организаторы, турнир объединит лучшие мировые команды в одной из наиболее динамичных киберспортивных дисциплин, где ключевую роль играют стратегия, командное взаимодействие и скорость принятия решений.

Болельщики смогут посетить соревнования вживую. Вход на турнир будет осуществляться по билетам.

Ранее мы публиковали расписание турнира «Игры будущего-2026» в Астане.