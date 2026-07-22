16 сильнейших команд мира выступят на турнире по PUBG в рамках «Игр Будущего» в Астане
С 31 июля по 2 августа в Астане пройдет международный турнир по дисциплине Tactical 3D / PUBG в рамках мультиспортивного турнира «Игры Будущего», передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Соревнования пройдут на арене Национального теннисного центра. За победу будут бороться 16 сильнейших команд мира.
Среди участников — известные киберспортивные организации Virtus.pro, Falcons, Twisted Minds и другие ведущие клубы.
Как отмечают организаторы, турнир объединит лучшие мировые команды в одной из наиболее динамичных киберспортивных дисциплин, где ключевую роль играют стратегия, командное взаимодействие и скорость принятия решений.
Болельщики смогут посетить соревнования вживую. Вход на турнир будет осуществляться по билетам.
Ранее мы публиковали расписание турнира «Игры будущего-2026» в Астане.