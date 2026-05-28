Садыр Жапаров призвал лидеров стран ЕАЭС создавать общие дата-центры

По словам главы Кыргызстана, страны ЕАЭС должны совместно развивать цифровой суверенитет.

— Внедряя цифровые решения, мы сталкиваемся с тем самым вызовом цифрового суверенитета. Тот, кто управляет своими данными, управляет своим будущим. А тот, кто зависит от внешней инфраструктуры, алгоритмов и систем, остается уязвимым. Именно поэтому Кыргызстан делает ставку на развитии национальных ИИ-решений. При этом мы прекрасно понимаем, что искусственный интеллект не имеет национальных границ и здесь пространство ЕАЭС обладает огромным потенциалом, — отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что страны ЕАЭС объединяет глубокая историческая общность, сильные научные традиции и общие экономические интересы.

— Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а равноправными архитекторами глобальной цифровой повестки, — сказал Президент.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабном развитии искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры в Казахстане, выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума.

Напомним, в этом году на международной дискуссионной площадке будет обсуждена тема «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».