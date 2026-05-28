KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Садыр Жапаров призвал лидеров стран ЕАЭС создавать общие дата-центры

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров озвучил ряд инициатив, выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: Акорда

    По словам главы Кыргызстана, страны ЕАЭС должны совместно развивать цифровой суверенитет.

    — Внедряя цифровые решения, мы сталкиваемся с тем самым вызовом цифрового суверенитета. Тот, кто управляет своими данными, управляет своим будущим. А тот, кто зависит от внешней инфраструктуры, алгоритмов и систем, остается уязвимым. Именно поэтому Кыргызстан делает ставку на развитии национальных ИИ-решений. При этом мы прекрасно понимаем, что искусственный интеллект не имеет национальных границ и здесь пространство ЕАЭС обладает огромным потенциалом, — отметил Садыр Жапаров.

    Он подчеркнул, что страны ЕАЭС объединяет глубокая историческая общность, сильные научные традиции и общие экономические интересы.

    — Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а равноправными архитекторами глобальной цифровой повестки, — сказал Президент.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабном развитии искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры в Казахстане, выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума.

    Напомним, в этом году на международной дискуссионной площадке будет обсуждена тема «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».

    Казахстан Форум Астана Кыргызстан Садыр Жапаров ЕАЭС Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор