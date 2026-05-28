Казахстан уделяет приоритетное внимание безопасности граждан в цифровой среде — Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабном развитии искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры в Казахстане, выступая на пленарном заседании V Евразийского экономического форума, передает корреспондент Kazinform.

Глава государства отметил, что в год председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза страна предложила практическое применение технологий искусственного интеллекта для обеспечения «четырех свобод» в рамках ЕАЭС и повышения конкурентоспособности государств-участников.

— Казахстан довольно успешно внедряет умные платформы в системы государственного управления и реальные секторы экономики. Для придания системного характера этой работы текущий 2026 год объявлен в нашей стране Годом искусственного интеллекта и цифрового развития. Создавая контракт будущего, мы уделяем приоритетное внимание безопасности граждан в цифровой среде. В новой Конституции Казахстана впервые закреплено право на защиту персональных данных, четко прописан запрет на незаконный сбор, обработку и использование сведений, в том числе с применением цифровых инструментов. Считаем, что это крайне важно и, по сути дела, это стало конституционной обязанностью, — рассказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также сообщил, что для усиления институциональной базы в Казахстане создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Совет по развитию искусственного интеллекта, в который вошли ведущие отечественные и зарубежные эксперты, представители бизнеса и государственных органов.

— Параллельно мы в ускоренном темпе развиваем инфраструктуру. В Казахстане впервые в нашем регионе были запущены два суперкомпьютера на основе передовых технологий компании NVIDIA, мирового лидера в этой отрасли, — отметил Глава государства.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию человеческого капитала. Так, на базе международного центра Alem.AI открыты школы нового поколения TUMO и Tomorrow School, а также лаборатории известных международных компаний, включая Telegram и Presight.

