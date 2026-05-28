Касым-Жомарт Токаев призвал укреплять потенциал ЕАЭС на фоне глобальных изменений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании V Евразийский экономический форум, где заявил о необходимости укрепления потенциала Евразийский экономический союз на фоне геополитической конкуренции и высказался о влиянии искусственного интеллекта на мировую экономику, передает корреспондент агентства Kazinform.

Открывая форум, Президент поблагодарил глав государств ЕАЭС, лидеров стран-наблюдателей и гостей за участие, назвав площадку эффективным механизмом профессионального диалога по вопросам евразийской интеграции.

— Важно понимать, что Евразийский экономический союз — это не просто региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики. На фоне беспрецедентной геополитической конкурентности наше государство, благодаря сложным действиям, смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке. Сейчас перед нами стоит стратегически важная задача дальнейшего динамичного развития и укрепления потенциала Евразийского экономического союза, — отметил Токаев.

Отдельно Президент остановился на развитии искусственного интеллекта, который, по его словам, уже стал фундаментальным фактором мировой экономики.

— Международные аналитики, например, Goldman Sachs, полагают, что в ближайшие десятилетия потенциальный прирост мирового главного внутреннего продукта в результате применения искусственного интеллекта составит около 7 триллионов долларов. Это неизбежно приведет к формированию нового технологического вклада, что в свою очередь повлечет за собой кардинальные изменения структуры занятости во всех секторах экономики, — заявил Токаев.

Он также сослался на оценки Международного валютного фонда, согласно которым внедрение ИИ может повлиять на структуру занятости и привести к сокращению около 40% рабочих мест, что потребует переобучения миллионов людей и обновления образовательных систем.

Напомним, в этом году на международной дискуссионной площадке будет обсуждена тема «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект».