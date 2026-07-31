Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана

В своем выступлении Глава государства выразил признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову за традиционно теплый прием и инициативу проведения неформальной встречи, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

– Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков. Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Безусловно, эти достижения стали возможными благодаря мудрому руководству и неустанным усилиям уважаемого Президента Садыра Нургожоевича Жапарова, – заявил Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, данная встреча – это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы текущей повестки и определить дальнейшие приоритеты многостороннего партнерства.





– Интенсивность контактов на всех уровнях наглядно подтверждает общее стремление наших государств к созидательному взаимодействию во имя благополучия наших братских народов и процветания всего региона. Большим достижением в этом плане стало завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем стратегическом партнерстве, формирует политический каркас регионального сотрудничества, основанного на взаимном доверии, уважении и ответственности за общее будущее наших братских народов, – подчеркнул Президент Казахстана.

Как сообщалось ранее, Глава государства сегодня, 31 июля, прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.