«Кайрат» победил «Омонию» в серии пенальти и вышел в третий раунд Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» одержал победу над кипрской «Омонией» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:0, а судьба путевки в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались алматинцы — 6:5, передает корреспондент агентства Kazinform.

После поражения в первом матче со счетом 0:1 подопечные Рафаэля Уразбахтина с первых минут сделали ставку на активные атакующие действия. Уже на 7-й минуте опасно пробил Густаво, однако мяч прошел рядом со штангой.

«Кайрат» продолжил давление, и на 18-й минуте был близок к успеху. После навеса Густаво с левого фланга Юккола выиграл верховую борьбу и пробил головой в перекладину. Мяч отскочил вниз, но линию ворот полностью не пересек.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Гости также отвечали своими атаками. На 21-й минуте опасный удар нанес Маямбела, однако мяч пролетел чуть выше ворот.

Ключевой эпизод первого тайма произошел на 26-й минуте, когда защитник «Омонии» Какулли получил прямую красную карточку за грубый фол, оставив свою команду вдесятером.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Численным преимуществом алматинцы воспользовались еще до перерыва. На 37-й минуте после точной передачи Луиша Маты вышедший на замену Эдмилсон ударом головой отправил мяч в сетку и открыл счет. Вскоре бразилец мог оформить дубль, однако сначала пробил мимо створа, а затем не сумел замкнуть опасную передачу Марка Гуаля.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

После перерыва хозяева полностью контролировали ход встречи. В дебюте второго тайма «Кайрат» запер соперника на его половине поля и регулярно создавал опасные моменты. На 55-й минуте Бекболат первым оказался на добивании, однако голкипер «Омонии» спас свою команду.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Алматинцы продолжали владеть инициативой, значительно превосходя соперника по игровым показателям, но реализовать созданные моменты долгое время не удавалось. На 76-й минуте Оксанен отправил мяч в ворота, однако гол был отменен из-за положения вне игры.

В концовке встречи хозяева усилили давление. На 86-й минуте Марк Гуаль был близок к тому, чтобы снять все вопросы о победителе, но его мощный удар пришелся в штангу.

Фото: Александр Павский / Kazinform

До финального свистка счет больше не изменился. Основное время завершилось победой «Кайрата» со счетом 1:0, а поскольку по сумме двух встреч был зафиксирован равный счет — 1:1, команды продолжили борьбу в дополнительное время.

В дополнительное время «Кайрат» продолжил владеть инициативой и регулярно создавал опасные моменты у ворот соперника. Уже на 98-й минуте Оксанен решился на дальний удар, однако голкипер «Омонии» сумел отразить мяч. Спустя несколько минут свою попытку предпринял Азамат Туякбаев, но и этот удар не достиг цели.

Фото: Александр Павский / Kazinform

На 103-й минуте после подачи Туякбаева Олжас Байбек выиграл верховую борьбу и пробил головой, однако мяч прошел чуть выше перекладины.

Алматинцы продолжали оказывать давление, а трибуны не переставали гнать команду вперед, громко скандируя в поддержку хозяев и требуя решающего гола.

Еще одним ключевым моментом встречи стало удаление защитника «Омонии» Кулибали. На 112-й минуте он получил вторую желтую карточку за фол против игрока «Кайрата», оставив кипрский клуб вдевятером.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Несмотря на двойное численное преимущество и непрерывные атаки в концовке дополнительного времени, алматинцам так и не удалось вырвать победу. Счет 1:0 сохранился до финального свистка, и судьба путевки в следующий раунд Лиги чемпионов решилась в серии послематчевых пенальти.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне «Кайрата». Алматинцы хладнокровно реализовали свои попытки и одержали победу со счетом 6:5, завоевав путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.