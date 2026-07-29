«Кайрат» победил «Омонию» в серии пенальти и вышел в третий раунд Лиги чемпионов
Алматинский «Кайрат» одержал победу над кипрской «Омонией» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:0, а судьба путевки в следующий раунд решилась в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались алматинцы — 6:5, передает корреспондент агентства Kazinform.
После поражения в первом матче со счетом 0:1 подопечные Рафаэля Уразбахтина с первых минут сделали ставку на активные атакующие действия. Уже на 7-й минуте опасно пробил Густаво, однако мяч прошел рядом со штангой.
«Кайрат» продолжил давление, и на 18-й минуте был близок к успеху. После навеса Густаво с левого фланга Юккола выиграл верховую борьбу и пробил головой в перекладину. Мяч отскочил вниз, но линию ворот полностью не пересек.
Гости также отвечали своими атаками. На 21-й минуте опасный удар нанес Маямбела, однако мяч пролетел чуть выше ворот.
Ключевой эпизод первого тайма произошел на 26-й минуте, когда защитник «Омонии» Какулли получил прямую красную карточку за грубый фол, оставив свою команду вдесятером.
Численным преимуществом алматинцы воспользовались еще до перерыва. На 37-й минуте после точной передачи Луиша Маты вышедший на замену Эдмилсон ударом головой отправил мяч в сетку и открыл счет. Вскоре бразилец мог оформить дубль, однако сначала пробил мимо створа, а затем не сумел замкнуть опасную передачу Марка Гуаля.
После перерыва хозяева полностью контролировали ход встречи. В дебюте второго тайма «Кайрат» запер соперника на его половине поля и регулярно создавал опасные моменты. На 55-й минуте Бекболат первым оказался на добивании, однако голкипер «Омонии» спас свою команду.
Алматинцы продолжали владеть инициативой, значительно превосходя соперника по игровым показателям, но реализовать созданные моменты долгое время не удавалось. На 76-й минуте Оксанен отправил мяч в ворота, однако гол был отменен из-за положения вне игры.
В концовке встречи хозяева усилили давление. На 86-й минуте Марк Гуаль был близок к тому, чтобы снять все вопросы о победителе, но его мощный удар пришелся в штангу.
До финального свистка счет больше не изменился. Основное время завершилось победой «Кайрата» со счетом 1:0, а поскольку по сумме двух встреч был зафиксирован равный счет — 1:1, команды продолжили борьбу в дополнительное время.
В дополнительное время «Кайрат» продолжил владеть инициативой и регулярно создавал опасные моменты у ворот соперника. Уже на 98-й минуте Оксанен решился на дальний удар, однако голкипер «Омонии» сумел отразить мяч. Спустя несколько минут свою попытку предпринял Азамат Туякбаев, но и этот удар не достиг цели.
На 103-й минуте после подачи Туякбаева Олжас Байбек выиграл верховую борьбу и пробил головой, однако мяч прошел чуть выше перекладины.
Алматинцы продолжали оказывать давление, а трибуны не переставали гнать команду вперед, громко скандируя в поддержку хозяев и требуя решающего гола.
Еще одним ключевым моментом встречи стало удаление защитника «Омонии» Кулибали. На 112-й минуте он получил вторую желтую карточку за фол против игрока «Кайрата», оставив кипрский клуб вдевятером.
Несмотря на двойное численное преимущество и непрерывные атаки в концовке дополнительного времени, алматинцам так и не удалось вырвать победу. Счет 1:0 сохранился до финального свистка, и судьба путевки в следующий раунд Лиги чемпионов решилась в серии послематчевых пенальти.
В серии послематчевых пенальти удача оказалась на стороне «Кайрата». Алматинцы хладнокровно реализовали свои попытки и одержали победу со счетом 6:5, завоевав путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.