Президенты стран ЦА приняли участие в открытии чемпионата мира UIM F1H2O

Главы государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O «Гран-при Кыргызская Республика — Иссык-Куль 2026», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и руководители стран Центральной Азии побеседовали с участниками соревнований и пожелали им успешного выступления.

Президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана также был представлен болид, участвующий в гонке.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O — «Гран-при Кыргызская Республика — Иссык-Куль 2026».

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В соревнованиях участвуют 8 команд и 18 пилотов, представляющих ОАЭ, Австралию, Канаду и другие страны.

Гран-при, проводящийся впервые в Кыргызстане, станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.

Напомним, вчера, 31 июля, Глава государства прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.