Менеджер корейской команды T1 высоко оценил поддержку казахстанских болельщиков

Менеджер корейской команды T1 Джион Ли рассказал о выступлении коллектива на международном турнире «Игры будущего-2026» в Астане, атмосфере соревнований и будущем дисциплины PUBG: Battlegrounds, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, для команды участие в турнире в Казахстане стало новым опытом. Представитель T1 отметил теплую атмосферу на соревнованиях и поддержку со стороны местных болельщиков.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

— Мне нравится, что турнир проходит в Казахстане. Для многих игроков это первый визит в эту страну. Здесь хорошая погода, добрые люди, а фанаты PUBG в Казахстане очень тепло поддерживают команды», — рассказал Джион Ли.

Менеджер отметил, что турнир является серьезным испытанием для участников. По его словам, командам предстоит провести еще несколько матчей, поэтому пока сложно делать окончательные выводы об уровне конкуренции.

— Сейчас турнир кажется немного сложным. Нам еще предстоит сыграть несколько матчей, поэтому продолжаем внимательно следить за соревнованиями, — отметил он.

Говоря о построении успешной команды в PUBG, Джион Ли отметил важность постоянного взаимодействия между игроками. По его словам, именно слаженная коммуникация помогает коллективу принимать быстрые решения во время матчей. Менеджер корейской команды T1 также подчеркнул, что тренер команды ReshK уделяет большое внимание развитию командного взаимодействия и улучшению связи между участниками состава.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Также Джион Ли поделился мнением о будущем PUBG как киберспортивной дисциплины. Он отметил, что игра требует постоянного развития, анализа ошибок и упорной работы.

— На профессиональном уровне PUBG интересен тем, что игрокам постоянно нужно двигаться, думать и адаптироваться. Если сегодня вы проиграли — это нормально. Завтра будет новый шанс. Главное — продолжать работать и совершенствоваться, если хотите достичь высоких результатов, — сказал он.

Напомним, международный турнир «Игры будущего-2026» проходит в Астане. В дисциплине PUBG: Battlegrounds за победу и призовой фонд в размере 1 млн долларов соревнуются 16 сильнейших команд мира.

Ранее казахстанская команда одержала победу на турнире по PUBG.