Казахстанская команда одержала яркую победу на турнире PUBG в рамках «Игр будущего-2026»

Для отечественной команды этот успех стал одной из главных сенсаций соревнований.

В напряженной концовке встречи казахстанские киберспортсмены продемонстрировали грамотную тактическую игру. Команда сумела сохранить в строю всех четырех игроков до самого финала, а решающим моментом стали точные действия в заключительной перестрелке, где DIGA сумела прижать соперников из команды Geekay, представляющую Саудовскую Аравию и довести матч до победы.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

После успешного матча игрок казахстанской команды DIGA Санжар Калиев (Sancho) рассказал, что коллективу удалось значительно прибавить после первого игрового дня.

— Первый день для нас был больше разминочным. Нам нужно было прочувствовать команды, прочувствовать лобби, понять, кто и как играет. Для нас это первая возможность выступить на таком большом LAN-турнире, и это большая честь. Во второй день мы уже выиграли игру, поэтому играть стало гораздо проще. В первую очередь этому помогла отличная подготовка. Кроме того, в команде должен быть сильный IGL, хороший рифлер, который будет его поддерживать, и еще один сильный игрок. Все решает химия между игроками — именно это и есть формула хорошей команды, — рассказал казахстанской команды.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Комментируя победный матч, Санжар отметил, что команда сумела воспользоваться удачным расположением игровой зоны и реализовать заранее выбранную стратегию.

— Зона была хорошей для нас. Мы подтвердили свою позицию, убедились, что к нам никто не приходит, и смогли выиграть последний матч, — рассказал игрок.

Помимо впечатлений от победы, Санжар Калиев вспомнил, с чего началась его карьера в киберспорте.

— Я играю в PUBG уже восемь лет, а профессионально — около шести. Все получилось случайно: просто однажды запустил PUBG, мне понравилась игра, затем начал участвовать в турнирах. И теперь я здесь», — рассказал игрок.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Отдельно киберспортсмен поблагодарил казахстанских болельщиков за поддержку.

— Спасибо большое за то, что поддерживаете нас, приходите на арену, смотрите матчи и болеете. Мы все это видим, и это очень помогает. Будем стараться показать лучшую игру, на которую способны, — обратился Санжар Калиев к зрителям.

Напомним, соревнования по PUBG: Battlegrounds стартовали вчера, 31 июля. За победу и призовой фонд 1 млн долларов борются 16 сильнейших команд со всего мира.