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    Токаев поздравил казахстанских шпажистов с историческим золотом чемпионата мира

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на чемпионате мира в Гонконге. Об этом сообщил советник  — пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров, передает Kazinform.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на чемпионате мира в Гонконге
    Фото: Kazinform

    В поздравлении Главы государства отмечается, что первое в истории золото отечественных шпажистов стало ярким свидетельством высочайшего спортивного мастерства, стального характера и сплоченного командного духа. 

    Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность чемпионам и тренерскому штабу за укрепление авторитета Казахстана на мировой арене и пожелал новых достижений.

    Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге (Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов) в 2026 году показала свой лучший результат за всю историю выступлений на чемпионатах мира в командных соревнованиях. Казахстанцы не только впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, но и сумели стать победителями мирового первенства.

    Касым-Жомарт Токаев Спорт Президент Казахстана спортсмены Казахстана Фехтование
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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