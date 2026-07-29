Токаев поздравил казахстанских шпажистов с историческим золотом чемпионата мира

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную Казахстана по фехтованию на шпагах с победой на чемпионате мира в Гонконге. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь Президента РК Айбек Смадияров, передает Kazinform.

В поздравлении Главы государства отмечается, что первое в истории золото отечественных шпажистов стало ярким свидетельством высочайшего спортивного мастерства, стального характера и сплоченного командного духа.

Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность чемпионам и тренерскому штабу за укрепление авторитета Казахстана на мировой арене и пожелал новых достижений.

Напомним, мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге (Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов) в 2026 году показала свой лучший результат за всю историю выступлений на чемпионатах мира в командных соревнованиях. Казахстанцы не только впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, но и сумели стать победителями мирового первенства.