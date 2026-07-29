Казахстанцы впервые в истории стали чемпионами мира по фехтованию

В Гонконге проходит чемпионат мира по фехтованию 2026 года, ставший знаковым для сборной Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге (Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай и Кирилл Проходов) в 2026 году показала свой лучший результат за всю историю выступлений на чемпионатах мира в командных соревнованиях. Казахстанцы не только впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, но и сумели стать победителями мирового первенства.

На пути к финалу сборная Казахстана обыграла Финляндию (45:39), Узбекистан (28:27), Данию (45:36), а в полуфинале была повержена сборная Египта (41:32).

В финальном матче казахстанцы соревновались с командой Украины, которые уже становились чемпионами мира и призерами мировых и европейских первенств.

Сборная Казахстана уверенно начала противостояние с командой Украины и повела в счете уже на середине марафона из 9 поединков, следующих друг за другом.

Каждый из четырех казахстанцев, сменяя друг друга, вносил свой вклад в удержание преимущества и его развитие. Красивую точку в финале поставил Кирилл Проходов, закрепив итоговый результат в дуэли с Романом Свичкарем.

В итоге — победа со счетом 45:40 и историческая золотая медаль чемпионата мира по фехтованию отправляется в Казахстан.

Возраст участников исторического состава мужской сборной Казахстана по фехтованию на шпаге на чемпионате мира 2026 года варьируется от 19 лет (Кирилл Проходов) до 34 лет (Руслан Курбанов). Команда представляет собой идеальный баланс колоссального опыта и молодой энергии.

Ранее мы сообщали, что мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории вышла в финал чемпионата мира.

Отметим, лучшим результатом сборной Казахстана на чемпионатах мира в командных соревнованиях по шпаге была бронзовая медаль в 2025 году.