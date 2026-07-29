Казахстан впервые вышел в финал чемпионата мира по фехтованию на шпагах

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Победив в полуфинале команду Египта, казахстанские спортсмены гарантировали себе как минимум серебряную медаль, превзойдя прошлогоднее историческое достижение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В полуфинале мирового первенства, проходящего в Гонконге, команда Казахстана в составе Руслана Курбанова, Кирилла Проходова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая одержала победу над сборной Египта со счетом 41:32.

Благодаря этому успеху национальная команда обеспечила себе как минимум серебряную награду чемпионата мира. Ранее лучшим результатом казахстанских шпажистов была бронзовая медаль, завоеванная в командных соревнованиях на чемпионате мира 2025 года в Тбилиси.

В финале сборная Казахстана встретится с победителем противостояния Украина — Израиль. Начало решающего поединка запланировано на 15:30 по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ по фехтованию в Гонконге.