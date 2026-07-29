Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ по фехтованию в Гонконге

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге одержала победу над Узбекистаном и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Гонконге, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В напряженной встрече против команды Узбекистана казахстанские спортсмены одержали победу с разницей всего в один укол — 28:27. Ранее в стартовом раунде соревнований сборная Казахстана уверенно прошла Финляндию, завершив матч со счетом 45:39.

В четвертьфинале мирового первенства казахстанским шпажистам Руслану Курбанову, Ерлику Сертаю, Вадиму Шарлаимову и Кириллу Проходову предстоит встретиться со сборной Дании.

Также, сегодня, 29 июля, на чемпионате мира проходят командные соревнования среди женщин по фехтованию на сабле. Казахстанская команда в составе Айгерим Сарыбай, Анастасии Гулик и Кайши Жаныбек начала турнир с поражения от сборной Украины — 33:45.

Ранее казахстанские теннисисты одержали первые победы на международном турнире в Астане.