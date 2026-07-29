Казахстанские теннисисты одержали первые победы на международном турнире в Астане

В Астане стартовали матчи основной сетки международного комбинированного турнира Asu Open, который проходит в категориях World Tennis W15 среди женщин и World Tennis M15 среди мужчин, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Казахстанские теннисисты успешно начали домашние соревнования.

В женском турнире победы в первом круге одержали Ева Корышева и Сандугаш Кенжибаева. Корышева в двух сетах обыграла представительницу Индии Akanksha Dileep Nitture — 6:2, 7:6, а Кенжибаева в волевом матче оказалась сильнее россиянки Марии Михайловой — 5:7, 6:3, 6:0.

Также в основной сетке женского турнира Казахстан представляют Аружан Сагандыкова, Инкар Дюсебай, Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай. В мужском разряде с побед стартовали Амир Омарханов и Дамир Жалгасбай. Омарханов уверенно переиграл представителя Украины со счетом 6:3, 6:3, а Жалгасбай не оставил шансов теннисисту из Индии Maan Kesharwani — 6:1, 6:2.

Кроме того, в мужской сетке за Казахстан выступят Зангар Нурланулы, Даниял Рахматуллаев, Ансар Ниеткалиев, Ильяс Маратулы, Даниэль Тазабеков и Ерасыл Ердилда.

Международный турнир Asu Open проходит на кортах Национального теннисного центра Beeline Arena в Астане и завершится 8 августа.

Ранее сильнейших теннисистов страны определили на летнем чемпионате Казахстана в Астане.