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    Сильнейших теннисистов страны определили на летнем чемпионате Казахстана в Астане

    В Астане завершился Летний чемпионат Казахстана по теннису среди взрослых, который проходил с 20 по 26 июля на хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline Arena, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Сильнейших теннисистов страны определили на летнем чемпионате Казахстана в Астане
    Фото: ФТК

    Победители и призеры определились в мужском и женском одиночных, а также парных разрядах.

    Итоги Летнего чемпионата Казахстана

    Женский одиночный разряд

    1-е место — Инкар Дюсебай (Алматы);
    2-е место — Сандугаш Кенжибаева (Астана);
    3-е место — Ева Корышева (Актюбинская область).

    Мужской одиночный разряд

    1-е место — Даниял Рахметуллаев (Актау);
    2-е место — Ерасыл Ердильда (Кызылординская область);
    3-е место — Мансур Сайынов (Актюбинская область).

    Женский парный разряд

    1-е место — Асылжан Арыстанбекова / Еркежан Арыстанбекова (Алматы);
    2-е место — Инкар Дюсебай (Алматы) / Альбина Какенова (Астана);
    3-е место — Айя Нупбай (Алматы) / Анастасия Крымкова (Тараз).

    Мужской парный разряд

    1-е место — Ерасыл Бахтияр (Астана) / Ерасыл Ердильда (Кызылординская область);
    2-е место — Илияс Маратулы / Ислам Орынбасар (Астана);
    3-е место — Тимур Сауленко / Арсений Требухин (Алматы).

    Победители чемпионата получат право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта Республики Казахстан».

    Летний чемпионат Казахстана традиционно объединяет опытных теннисистов и перспективных молодых игроков, многие из которых уже выступают на международной арене. Для участников национальное первенство является одним из ключевых стартов сезона и важным этапом дальнейшего спортивного развития.

    Ранее первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в финальном матче турнира категории ATP в австрийском Китцбюэле.

    Спорт Чемпионат Казахстана спортсмены Казахстана Астана Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор