Сильнейших теннисистов страны определили на летнем чемпионате Казахстана в Астане

В Астане завершился Летний чемпионат Казахстана по теннису среди взрослых, который проходил с 20 по 26 июля на хардовых кортах Национального теннисного центра Beeline Arena, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Победители и призеры определились в мужском и женском одиночных, а также парных разрядах.

Итоги Летнего чемпионата Казахстана

Женский одиночный разряд

1-е место — Инкар Дюсебай (Алматы);

2-е место — Сандугаш Кенжибаева (Астана);

3-е место — Ева Корышева (Актюбинская область).



Мужской одиночный разряд

1-е место — Даниял Рахметуллаев (Актау);

2-е место — Ерасыл Ердильда (Кызылординская область);

3-е место — Мансур Сайынов (Актюбинская область).

Женский парный разряд

1-е место — Асылжан Арыстанбекова / Еркежан Арыстанбекова (Алматы);

2-е место — Инкар Дюсебай (Алматы) / Альбина Какенова (Астана);

3-е место — Айя Нупбай (Алматы) / Анастасия Крымкова (Тараз).

Мужской парный разряд

1-е место — Ерасыл Бахтияр (Астана) / Ерасыл Ердильда (Кызылординская область);

2-е место — Илияс Маратулы / Ислам Орынбасар (Астана);

3-е место — Тимур Сауленко / Арсений Требухин (Алматы).



Победители чемпионата получат право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта Республики Казахстан».

Летний чемпионат Казахстана традиционно объединяет опытных теннисистов и перспективных молодых игроков, многие из которых уже выступают на международной арене. Для участников национальное первенство является одним из ключевых стартов сезона и важным этапом дальнейшего спортивного развития.

Ранее первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в финальном матче турнира категории ATP в австрийском Китцбюэле.