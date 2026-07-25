Александр Бублик проиграл в финале турнира ATP 250 в Австрии

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение в финальном матче турнира категории ATP в австрийском Китцбюэле, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

Спортсмен, занимающий 11-е место в мировом рейтинге и получивший первый номер посева, в матче за титул встречался с 83-й ракеткой планеты французом Кентеном Гали.

Матч продлился два сета и завершился поражением Бублика со счетом — 4:6, 6:7 (6:8).

Теннисисты провели на корте 1 час и 34 минуты. За это время Александр совершил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта.

Таким образом, Бублик не смог защитить прошлогодний титул на турнире в Австрии.

Накануне первая ракетка Казахстана Александр Бублик в полуфинале встретился с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри. Казахстанец показал надежную игру на своей подаче и завершил матч в свою пользу по итогам двух сетов — 6:3, 6:4..