Бублик вышел в финал ATP 250 в в Австрии

Александр Бублик уверенно обыграл Томаса Мартина Этчеверри и вышел в финал турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия) передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в полуфинале встретился с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри. Казахстанец показал надежную игру на своей подаче и завершил матч в свою пользу по итогам двух сетов — 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

В финале Generali Open Бублик встретится с французским теннисистом Кентеном Алисом. На кону — титул чемпиона турнира и 250 рейтинговых очков ATP.

Общий призовой фонд соревнований составляет 612 620 евро. Победитель турнира получит 93 175 евро призовых.

Ранее Александр Бублик пробился в полуфинал ATP 250 в Австрии.