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    Бублик вышел в финал ATP 250 в в Австрии

    Александр Бублик уверенно обыграл Томаса Мартина Этчеверри и вышел в финал турнира ATP 250 в Кицбюэле (Австрия) передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

    Александр Бублик
    Фото: Sports.kz

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в полуфинале встретился с представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри. Казахстанец показал надежную игру на своей подаче и завершил матч в свою пользу по итогам двух сетов — 6:3, 6:4.

    Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.

    В финале Generali Open Бублик встретится с французским теннисистом Кентеном Алисом. На кону — титул чемпиона турнира и 250 рейтинговых очков ATP.

    Общий призовой фонд соревнований составляет 612 620 евро. Победитель турнира получит 93 175 евро призовых.

    Ранее Александр Бублик пробился в полуфинал ATP 250 в Австрии.

    Спорт спортсмены Казахстана Австрия Бублик Александр Теннис
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор