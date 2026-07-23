Александр Бублик пробился в полуфинал ATP 250 в Австрии

Александр Бублик вышел в полуфинал ATP 250 в в австрийском Китцбюэле, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В четвертьфинальном матче 11-я ракетка мира и первый номер посева встретился со словаком Алексом Молчаном, занимающим 81-е место в мировом рейтинге. Казахстанский теннисист одержал уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. За это время Бублик выполнил 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных.

В полуфинале турнира казахстанцу предстоит сыграть против аргентинца Томаса Мартина Этчевери, который занимает 31-ю позицию в рейтинге ATP. На кону — выход в финал соревнований.

Ранее на чемпионате Азии в Бангкоке казахстанские спортсмены завоевали 22 медали.