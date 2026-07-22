22 медали завоевали казахстанские спортсмены на чемпионате Азии в Бангкоке

Сборная Казахстана успешно выступает на 12-м чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в Бангкоке (Таиланд). По итогам соревнований по плаванию и прыжкам в воду в активе отечественной команды уже 22 медали – 7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых, передает Kazinform.

Завершились старты по прыжкам в воду, где казахстанские спортсмены завоевали шесть наград — одну золотую, три серебряные и две бронзовые. В соревнованиях по плаванию сборная пополнила медальную копилку еще 16 наградами — шестью золотыми, семью серебряными и тремя бронзовыми.

Фото: АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

Одним из героев турнира стал Александр Подлесный, выигравший золотую и две серебряные медали в прыжках в воду. В плавании ярко проявил себя Александр Румынский, который стал трехкратным чемпионом соревнований и установил рекорд чемпионата.

Фото: АО «ФНБ «Самрук-Қазына»

В настоящее время продолжаются соревнования по водному поло и артистическому плаванию. Всего Казахстан на чемпионате Азии представляют 111 спортсменов. Турнир проходит с 16 по 25 июля.

Республиканское общественное объединение Qazaq Aquatics выразило благодарность генеральному партнеру — АО «ФНБ «Самрук-Қазына», а также партнерам — Фонду поддержки спорта SportQory, ТОО «Казцинк», Национальному олимпийскому комитету Республики Казахстан и АО «Кселл» (Activ 5G) за поддержку развития водных видов спорта в стране.

Чемпионат Азии продолжается, и у казахстанской сборной сохраняются хорошие шансы пополнить медальную копилку.