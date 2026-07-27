Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Яссауи завершат до конца года

В Туркестане специалисты РГП «Казреставрация» приступили к научно-реставрационным работам на участке крепостной стены древнего городища, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Решение о восстановлении объекта приняли после проведения мониторинга, в ходе которого было выявлено ежегодное смещение конструкции на 10–15 сантиметров.

Фото: Министерство культуры и информации РК

На первом этапе специалисты отреставрируют участок стены протяженностью 32 метра от Восточных ворот. Общая протяженность аварийной части составляет 40 метров.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Крепостная стена была воссоздана в 2000-х годах на основе результатов археологических исследований древнего города. В рамках реставрации планируется укрепить фундамент, а также восстановить кладку с повторным использованием пригодных материалов, демонтированных с аварийного участка.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Проведение работ позволит остановить дальнейшую деформацию конструкции и сохранить исторический облик северо-восточной части цитадели.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Завершить научную реставрацию планируется до конца 2026 года.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Ранее сообщалось о том, что в социальных сетях активно обсуждают работы, проводимые на территории крепости Цитадель, расположенной рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.