Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Яссауи завершат до конца года
В Туркестане специалисты РГП «Казреставрация» приступили к научно-реставрационным работам на участке крепостной стены древнего городища, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.
Решение о восстановлении объекта приняли после проведения мониторинга, в ходе которого было выявлено ежегодное смещение конструкции на 10–15 сантиметров.
На первом этапе специалисты отреставрируют участок стены протяженностью 32 метра от Восточных ворот. Общая протяженность аварийной части составляет 40 метров.
Крепостная стена была воссоздана в 2000-х годах на основе результатов археологических исследований древнего города. В рамках реставрации планируется укрепить фундамент, а также восстановить кладку с повторным использованием пригодных материалов, демонтированных с аварийного участка.
Проведение работ позволит остановить дальнейшую деформацию конструкции и сохранить исторический облик северо-восточной части цитадели.
Завершить научную реставрацию планируется до конца 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что в социальных сетях активно обсуждают работы, проводимые на территории крепости Цитадель, расположенной рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.