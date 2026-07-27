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    Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Яссауи завершат до конца года

    В Туркестане специалисты РГП «Казреставрация» приступили к научно-реставрационным работам на участке крепостной стены древнего городища, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Решение о восстановлении объекта приняли после проведения мониторинга, в ходе которого было выявлено ежегодное смещение конструкции на 10–15 сантиметров.

    Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    На первом этапе специалисты отреставрируют участок стены протяженностью 32 метра от Восточных ворот. Общая протяженность аварийной части составляет 40 метров.

    Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Крепостная стена была воссоздана в 2000-х годах на основе результатов археологических исследований древнего города. В рамках реставрации планируется укрепить фундамент, а также восстановить кладку с повторным использованием пригодных материалов, демонтированных с аварийного участка.

    Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Проведение работ позволит остановить дальнейшую деформацию конструкции и сохранить исторический облик северо-восточной части цитадели.

    Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Завершить научную реставрацию планируется до конца 2026 года.

    Реставрацию участка крепостной стены начали близ мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Ранее сообщалось о том, что в социальных сетях активно обсуждают работы, проводимые на территории крепости Цитадель, расположенной рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

    Мавзолей Яссауи История одного здания Археология Туркестан
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор