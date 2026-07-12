Разрушают ли Цитадель рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи

В социальных сетях активно обсуждают видеозапись, на которой запечатлены работы на территории крепости Цитадель, расположенной рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, передает корреспондент Kazinform.

Пользователи сети, увидев работу специальной техники, выразили обеспокоенность тем, что исторический объект подвергается разрушению.

Как сообщили в РГП «Казреставрация», на территории памятника проводятся научно-реставрационные работы, направленные на его сохранение и восстановление первоначального облика. Работы ведутся не для демонтажа крепости, а для ее сохранения на долгие годы.

Реставрация восточного участка крепостной стены Цитадели началась в июле этого года. За последние годы на этой части памятника истории и культуры республиканского значения появились трещины, также наблюдалось осыпание штукатурки.

Фото: РГП «Казреставрация»

По словам директора филиала РГП «Казреставрация» Нуртуллы Бекбергенова, проект реализуется в плановом порядке по согласованию с Министерством культуры и информации.

— Последние два-три года мы проводили постоянный мониторинг. Его результаты показали, что крепостная стена ежегодно смещается на 10–15 сантиметров. В связи с этим в текущем году РГП «Казреставрация» приступило к научно-реставрационным работам. Согласно проекту, начиная от восточных ворот будет восстановлен участок длиной 32 метра, тогда как общая протяженность аварийной зоны составляет 40 метров. В ходе реставрации укрепят фундамент, а кирпичную кладку и шлакоблоки переложат заново. Завершить работы планируется в ноябре–декабре этого года, — сообщил Нуртулла Бекбергенов.

Фото: РГП «Казреставрация»

В целях обеспечения безопасного проведения реставрационных работ территория временно огорожена, а также установлены информационные стенды. Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» обратился к посетителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что стоимость входных билетов на территорию мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи для иностранных граждан была увеличена.