Стоимость посещения мавзолея Яссауи для иностранцев увеличилась более чем вдвое

С 10 июня изменилась стоимость входных билетов для иностранных граждан на территорию мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Азрет Султан», новые тарифы на посещение введены в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным Министерством культуры и информации.

— С 10 июня 2026 года стоимость входных билетов на территорию мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, а также в музей Яссауи и Зал редких экспонатов установлена в размере 5000 тенге для граждан дальнего зарубежья и 2000 тенге для граждан ближнего зарубежья (СНГ), — говорится в официальном сообщении.

Ранее стоимость билета для иностранных граждан составляла 2000 тенге, а для граждан стран СНГ — 1500 тенге.

При этом для граждан Казахстана цены на билеты остались без изменений. В частности, стоимость входа для взрослых составляет 1000 тенге, для студентов и пенсионеров — 500 тенге, для школьников — 300 тенге.

Кроме того, с этого года для ряда категорий граждан предусмотрена возможность бесплатного посещения.

В их числе — лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане с инвалидностью с детства (вместе с одним сопровождающим), ветераны Второй мировой войны и приравненные к ним лица, ветераны Афганской войны, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа», один учитель, сопровождающий группу школьников, один гид туристической группы, а также дети дошкольного возраста.

Помимо этого, для школьников вход на территорию мавзолея будет бесплатным в период летних и каникулярных четвертных каникул.

Ранее Министерство культуры и информации уже выступало с разъяснением в связи с ситуацией вокруг купола мавзолея Яссауи.