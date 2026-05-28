Купол мавзолея Кожа Ахмета Яссауи реставрируют: Минкультуры РК дало разъяснение

Сообщение о повреждении наружного покрытия купола мавзолея Кожа Ахмета Яссауи в Туркестане обеспокоило общественность. В настоящее время основной вход в мавзолей перекрыт железным ограждением. В связи с этим, Министерство культуры и информации РК дало разъяснение корреспонденту агентства Kazinform.

Как сообщило ведомство, на куполе ведутся плановые реставрационные работы.

— В последние годы на куполе центрального зала в некоторых частях глазурованного покрытия, установленного в 2019–2020 годах, были замечены признаки порчи и отслоения. В связи с этим, специалисты РГП «Казреставрация» проводили постоянный мониторинг технического состояния покрытия и начали подготовку к научно-реставрационным работам, — говорится в сообщении.

По данным министерства, в ходе начатых в мае текущего года работ, при поэтапном снятии ослабленных частей глазурованного покрытия, была выявлена необходимость полного отделения находящихся в аварийном состоянии фрагментов.

— В результате, 27 мая специалисты «Казреставрация» провели работу по масштабному демонтажу слабых частей глазурованных плиток. Это подготовка к научно-реставрационным работам, а также обоснованная и вынужденная мера, принятая с целью обеспечения самого главного — безопасности, — отмечается в сообщении Минкультуры.

В настоящее время изучается состояние других частей глазурованного покрытия купола центрального зала, продолжается работа по проверке комплекса, направленная на определение необходимости их полного снятия.

Также министерство сообщило, что ход реставрационных работ находится под личным контролем заместителя Премьер-Министра РК — министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

— Ведется постоянный мониторинг этой ситуации. Все принимаемые решения основываются на экспертных заключениях, научных методах и международных стандартах по сохранению объектов культурного наследия. Поэтому оснований для беспокойства нет. Работа плановая, научно обоснованная и, прежде всего, направлена на сохранение мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, предотвращение дальнейших повреждений, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 15 февраля текущего года территория мавзолея Кожа Ахмета Яссауи огорожена, посетителей пропускают через специально установленные два турникета. РГП «Казреставрация» в течение трех лет проводило комплексную научно-исследовательскую работу по сохранению и защите мавзолея.