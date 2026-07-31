Единственная казахстанская команда по Dota 2 выступает на Играх будущего в Астане

В Астане стартовал турнир по Dota 2 в рамках международных Игр будущего. За победу в одной из самых популярных киберспортивных дисциплин сражаются 16 команд из разных стран. Казахстан на соревнованиях представляет команда Rune Eaters — единственный коллектив в турнире по Dota 2, полностью состоящий из отечественных игроков.

В рамках Игр будущего в Астане за победу в дисциплине борются 16 коллективов, которые были распределены на четыре группы по четыре команды. Казахстанскую сборную представляет Rune Eaters, которая получила право выступить на международном турнире после победы в квалификации.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

По словам Мади Отегенова, команда ставит перед собой смелые задачи и намерена достойно представить страну на домашней арене.

— Мы сейчас представляем Казахстан именно по Dota 2. Выиграли квалификацию по этой дисциплине и на данный момент являемся единственной командой, которая представляет исключительно казахстанский состав. Поэтому рассчитываем защитить свой флаг на международной арене и хотим как минимум войти в топ-3 этого турнира, — сказал он.

Говоря о конкуренции на турнире, представитель Rune Eaters отметил, что наиболее серьезными соперниками для казахстанцев являются команды из Китая. По его словам, китайская школа Dota 2 традиционно считается одной из самых сильных в мире.

— Сложные команды — это, конечно, Amaru и Xtreme Gaming. В целом китайская делегация по Dota 2 всегда представляет очень сильные составы. Мы давно равнялись на них, а сейчас уже даем им бой и надеемся показать, что можем оказаться сильнее, — отметил Отегенов.

При этом подготовка команды к Играм будущего проходила не с нуля. Казахстанские игроки уже имеют опыт выступлений на крупных международных соревнованиях. Ранее команда участвовала в Esports World Cup в Париже, где заняла 5-е место.

— Подготовка была не такой уж напряженной, поскольку до этого наши ребята выступили на Esports World Cup в Париже, где заняли 5-е место. Это хороший показатель уровня нашей команды и казахстанской Dota в целом. Мы подошли к этому турниру с уже полученным международным опытом и пониманием того, над чем нужно работать, — рассказал представитель команды.

Особенность Rune Eaters заключается и в том, что коллектив объединил игроков из разных регионов страны. В составе команды представлены киберспортсмены из Алматы, Шымкента, Павлодара и Усть-Каменогорска.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

По словам Отегенова, для казахстанской Dota 2 проведение турнира такого уровня стало важным событием.

— Это, наверное, первый турнир такого масштаба в Казахстане именно по Dota 2, — сказал он.

Кроме состава по Dota 2, организация Rune Eaters представлена на Играх будущего также в дисциплинах Counter-Strike и Mobile Legends. Однако там выступают уже другие игроки.

Самому старшему участнику состава по Dota 2 — 27 лет, младшему — 20. Команда рассчитывает побороться с сильнейшими коллективами турнира и показать высокий уровень казахстанского киберспорта.

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