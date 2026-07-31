Игры будущего-2026 в Астане объединят участников более чем из 50 стран

Подготовка к соревнованиям велась на протяжении нескольких месяцев, а сами Игры, по мнению организаторов, позволят Казахстану продемонстрировать миру не только спортивный, но и технологический потенциал.

Как рассказал генеральный директор Phygital International Дэн Меркли, в нынешнем турнире примут участие более 800 спортсменов и представителей команд из свыше 50 стран. В течение 12 дней в столице пройдут спортивные соревнования, международные трансляции, мероприятия для болельщиков и деловые встречи.

— Организовать турнир такого масштаба силами одной организации невозможно. Мы тесно сотрудничали с акиматом Астаны, Министерством туризма и спорта, организационным комитетом и сотнями специалистов. Нас объединяла общая цель — провести Игры будущего на самом высоком уровне, и именно благодаря этому партнерству удалось добиться нынешнего результата, — отметил Дэн Меркли.

По его словам, за последние годы Казахстан значительно продвинулся в развитии технологий и инноваций, что стало важным преимуществом при подготовке международного турнира.

— В стране есть необходимая инфраструктура и опыт проведения крупных мероприятий. Кроме того, Казахстан активно развивает технологическое направление, поэтому здесь были созданы все условия для успешного проведения Игр будущего, — подчеркнул глава компании.

Одним из наиболее запоминающихся моментов подготовки он назвал открытие международного центра искусственного интеллекта Alem AI с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению Меркли, это событие подтвердило, что Игры выходят далеко за рамки обычных спортивных соревнований.

— Тогда стало особенно очевидно, что Игры будущего — это не только спорт. Турнир демонстрирует стремление Казахстана развивать технологии, искусственный интеллект и международное сотрудничество. Еще одной важной вехой стал турнир Phygital Contenders Astana 2026, который подтвердил полную готовность столицы к проведению Игр, — сказал он.

К организации соревнований также привлекли более тысячи волонтеров, которые несколько месяцев проходили специальную подготовку. Они будут встречать гостей, помогать в проведении соревнований и обеспечивать сервис для участников.

— Для молодежи это бесценный опыт. Волонтеры не только получают навыки организации международных мероприятий, но и становятся лицом Казахстана для гостей со всего мира. Их по праву можно назвать лучшими послами этих Игр, — отметил Дэн Меркли.

По его оценке, проведение Игр будущего в Казахстане станет важным инструментом продвижения страны на международной арене.

— Трансляции прошлогодних Игр посмотрели более 461 миллиона человек по всему миру. Это огромная возможность показать Казахстан как страну, которая уделяет внимание не только развитию спорта, но и современным технологиям и инновациям, — заявил он.

Меркли добавил, что выбор Астаны в качестве столицы турнира был обусловлен не только современной спортивной инфраструктурой, но и курсом страны на цифровое развитие.

Он также сообщил, что в Казахстане продолжается развитие фиджитал-спорта. Федерация киберспорта Казахстана уже организует новые соревнования, а в будущем в стране планируется открытие специализированных фиджитал-центров, где молодежь сможет тренироваться и готовиться к международным турнирам.

Говоря о сложностях подготовки, глава Phygital International отметил, что самой непростой задачей стала координация работы участников из разных государств.

— На Игры приезжают спортсмены из десятков стран, каждая из которых имеет свои особенности и правила. Кроме того, мы объединяем в одном турнире традиционный спорт, киберспорт и современные технологии. Свести все это в единую систему — непростая задача, — пояснил он.

По словам Дэна Меркли, именно сочетание традиционного спорта, цифровых дисциплин и международного сотрудничества делает Игры будущего уникальным проектом.

— Главная особенность Игр будущего заключается в том, что турнир объединяет не только традиционный и цифровой спорт, но и людей разных стран и культур. Мы уже сегодня показываем, каким будет спорт будущего, — резюмировал генеральный директор Phygital International.

Напомним, 29 июля в Астане на площадке «Барыс Арена» прошла церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего — 2026».