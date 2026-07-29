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    Игры будущего-2026 в Астане официально открыты

    В Астане на площадке «Барыс Арена» проходит церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего – 2026». В ней принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    президент Токаев игры будущего
    Фото: Акорда

    Церемония открытия стартовала с яркого концертного представления. На сцене выступили казахстанские исполнители Yenlik, Nazar, Ademi и Alpha. 

    «Игры будущего – 2026» в Астане
    Фото: Акорда

    Зрителям представили красочное шоу с использованием современных сценических технологий, посвященное сочетанию спорта, технологий и цифровой культуры - концепции, лежащей в основе «Игр Будущего».

    Игры будущего
    Фото: Акорда

    После музыкальной программы детский хор вместе со зрителями исполнил Государственный гимн Республики Казахстан. 

    игры
    Фото: Акорда

    Церемония открытия дает официальный старт международному турниру, который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа. 

    игры
    Фото: Акорда

    Участниками состязаний, объединяющих спорт и современные технологии, станут более 800 спортсменов из 34 стран. 

    игры
    Фото: Акорда

    В церемонии открытия также принимают участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. 

    игры
    Фото: Акорда

    25 июля Астана встретила первых участников турнира, а 27 июля в столицу прибыли гранды мировой Dota 2-сцены - Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и многолетние выступления на высшем уровне. 

    игры
    Фото: Акорда

    В Астане ожидают 20 тысяч туристов на «Игры будущего - 2026». 

    Общий призовой фонд турнира «Игры будущего - 2026» составляет 4 млн 650 тыс. долларов США. 

    О том, кто представит Казахстан на турнире «Игры будущего - 2026» - читайте в материале. 

    ТРК Президента обеспечивает телевизионную съемку «Игр будущего - 2026».

    Касым-Жомарт Токаев Игры Будущего - 2026 Спорт Президент Казахстана Киберспорт Астана
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор