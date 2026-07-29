Игры будущего-2026 в Астане официально открыты

В Астане на площадке «Барыс Арена» проходит церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего – 2026». В ней принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Церемония открытия стартовала с яркого концертного представления. На сцене выступили казахстанские исполнители Yenlik, Nazar, Ademi и Alpha.

Фото: Акорда

Зрителям представили красочное шоу с использованием современных сценических технологий, посвященное сочетанию спорта, технологий и цифровой культуры - концепции, лежащей в основе «Игр Будущего».

Фото: Акорда

После музыкальной программы детский хор вместе со зрителями исполнил Государственный гимн Республики Казахстан.

Фото: Акорда

Церемония открытия дает официальный старт международному турниру, который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.

Фото: Акорда

Участниками состязаний, объединяющих спорт и современные технологии, станут более 800 спортсменов из 34 стран.

Фото: Акорда

В церемонии открытия также принимают участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Фото: Акорда

25 июля Астана встретила первых участников турнира, а 27 июля в столицу прибыли гранды мировой Dota 2-сцены - Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и многолетние выступления на высшем уровне.

Фото: Акорда

В Астане ожидают 20 тысяч туристов на «Игры будущего - 2026».

Общий призовой фонд турнира «Игры будущего - 2026» составляет 4 млн 650 тыс. долларов США.

О том, кто представит Казахстан на турнире «Игры будущего - 2026» - читайте в материале.

ТРК Президента обеспечивает телевизионную съемку «Игр будущего - 2026».