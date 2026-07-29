От обещаний к аргументам: партии Казахстана защитили свои программы в прямом эфире

В прямом эфире телеканала Qazaqstan состоялся первый этап Национальных теледебатов, в ходе которого представители семи политических партий, участвующих в выборах в Курултай, представили свои предвыборные программы, передает Kazinform.

Перед началом дискуссии участники подписали Хартию этики теледебатов. Затем с помощью цифрового рандомайзера была определена очередность выступлений. Каждому спикеру предоставили по две минуты, чтобы рассказать, с какими целями партия участвует в выборах в Курултай, а также представить ключевые инициативы и приоритетные направления своей программы.

Во втором этапе теледебатов всем участникам были заданы два общих вопроса. На ответ каждому представителю партии также отводилось по две минуты. На первый вопрос участники отвечали в порядке, определенном жеребьевкой, на второй — в обратной последовательности. Первый вопрос был посвящен развитию человеческого капитала. В соответствии с новой Конституцией развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций определено одним из стратегических направлений государственной политики.

Участникам предложили ответить, какие законодательные механизмы необходимы для того, чтобы создать в Казахстане условия для работы талантливых специалистов и превратить страну в региональный центр притяжения высококвалифицированных кадров.

Член партии «Әділет» Ренат Бектуров отметил необходимость создания условий для возвращения в Казахстан специалистов, работающих за рубежом, и их дальнейшей профессиональной реализации в Казахстане.

Представитель партии «Байтақ» Нургуль Кадырбаева выступила с инициативой внедрения Кодекса чести, который, по ее мнению, должен укрепить ответственность граждан и нравственные ориентиры в обществе.

Член Демократической партии «Ақжол» Олжас Нуралдинов акцентировал внимание на повышении качества образования, модернизации школьных программ и еще обучении технологиям искусственного интеллекта.

Руководитель молодежного крыла Народной партии Казахстана Ислам Сункар подчеркнул, что выпускники вузов должны иметь возможность работать по полученной специальности и применять знания на практике.

Второй вопрос касался кадрового дефицита в социально значимых профессиях. Участникам предложили высказать позицию по поводу нехватки врачей, учителей и инженеров, особенно в регионах, а также ответить, возможно ли решить эту проблему только повышением заработной платы или необходима комплексная реформа системы подготовки кадров и их закрепления на местах.

Ренат Бектуров подчеркнул важность расширить программы поддержки молодежи в регионах, создания достойных условий труда, обеспечения специалистов конкурентоспособной заработной платой, привлечения кадров.

Заместитель председателя ОСДП Тазабек Самбетбай заявил, что врачи и педагоги должны получать высокие зарплаты, и еще система подготовки и закрепления кадров уже нуждается в комплексных преобразованиях в целом.

Первый заместитель председателя партии «Ауыл» Серик Егизбаев отметил необходимость системных мер по устранению и кадрового дефицита, также закрепить квалифицированных специалистов в регионах по всей стране.

Представитель партии Respublica Екатерина Смолякова подняла вопрос подготовки специалистов для работы с детьми с особыми образовательными потребностями и создания условий для их профессионального развития.

Третий этап прошел в формате «Лицом к лицу», где представители партий задавали вопросы друг другу.

Первый заместитель председателя партии «Ауыл» Серик Егизбаев спросил представителя Народной партии Казахстана, почему партия предлагает сократить срок обязательной отработки молодых специалистов. Ислам Сункар ответил, что выпускники обязаны работать по полученной специальности, но государственные средства, направленные на подготовку кадров, — способствовать развитию реального сектора экономики. Это важное условие для экономики.

Представитель партии «Байтақ» Нургуль Кадырбаева спросила партию «Ауыл», как можно эффективно решать проблемы села, находясь в городе. Серик Егизбаев ответил, что все 69 кандидатов партии являются выходцами из сельской местности, хорошо знают жизнь аула, а каждый второй кандидат продолжает работать на селе. По его словам, это позволяет предлагать практические решения. Такой подход отражен в программе и важнее для развития села.

Ренат Бектуров спросил представителя партии Respublica, какие меры необходимы для повышения престижа рабочих и инженерных профессий. Екатерина Смолякова ответила, что партия поддерживает предпринимательство и человека труда. Она напомнила о снижении ставки кредитования для сельских предпринимателей с 12 до 6 процентов, корректировке налоговой ставки и инициативе автолизинга. Партия считает эти меры важными для поддержки работы.

Заместитель председателя ОСДП Тазабек Самбетбай спросил представителя партии «Ақжол», какие системные меры предлагаются для решения проблемы безработицы. Олжас Нуралдинов ответил, что основой политики партии является развитие малого и среднего бизнеса. По его словам, эффективная поддержка предпринимательства позволит создавать новые рабочие места и снижать уровень безработицы. Такой подход позволит системно поддерживать бизнес.

Олжас Нуралдинов спросил представителя партии «Әділет» о последствиях внедрения искусственного интеллекта в государственное управление. Ренат Бектуров ответил, что искусственный интеллект не следует воспринимать как угрозу. По его словам, цифровые технологии повысят эффективность государственных услуг, производительность экономики и создадут новые возможности для занятости молодежи. Такое откроет новые возможности для молодежи.

Представитель Народной партии Казахстана Ислам Сункар спросил ОСДП об эффективности перехода на четырехдневную рабочую неделю. Тазабек Самбетбай ответил, что инициатива основана на международном опыте. По его словам, такая практика уже доказала эффективность в ряде европейских стран, а около двух миллионов казахстанцев успешно работают в дистанционном формате. Современные формы занятости создают все условия для такого перехода.

В целом участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, корректную политическую дискуссию и содержательную аргументацию, опираясь как на положения своих предвыборных программ, так и на уже реализованные законодательные инициативы.

Теледебаты проходят в прямом эфире под общей темой «Будущее Казахстана — человеческий капитал». В них участвуют представители партий «Әділет», «Ауыл», Respublica, Народной партии Казахстана, «Байтақ», «Ақжол» и Общенациональной социал-демократической партии.

Зрители могут оценить выступления участников, перейдя по QR-коду на экране и приняв участие в онлайн-голосовании. Опрос по заказу Телерадиокорпорации «Казахстан» проводит Научно-исследовательская ассоциация «Институт демократии», аккредитованная Центральной избирательной комиссией.

По промежуточным итогам голосования свои голоса отдали 15 876 человек. Результаты распределились следующим образом:

«Әділет» — 66,1%;

Общенациональная социал-демократическая партия — 2,8%;

«Байтак» — 0,3%;

Народная партия Казахстана — 8,2%;

«Ауыл» — 2%;

«Ак жол» — 13,1%;

Respublica — 7,1%;

«Никто не понравился» — 0,4%.

Во время прямого эфира продолжается прием вопросов от зрителей через социальные сети. На данный момент тематика обращений распределилась следующим образом: