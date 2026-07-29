Казахстан уверенно вступил в цифровое будущее — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна последовательно реализует курс на цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Главы государства, сегодня передовые технологии оказывают влияние практически на все сферы жизни, поэтому Казахстан приступил к построению полностью цифрового государства.

— Сейчас во всем мире происходят кардинальные изменения. Передовые технологии проникают во все сферы и оказывают влияние на повседневную жизнь людей. Чтобы соответствовать требованиям новой эпохи, мы приступили к построению полностью цифрового государства, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что принятые Парламентом Цифровой кодекс и закон об искусственном интеллекте придали мощный импульс развитию отрасли. Кроме того, новая Конституция, вступившая в силу 1 июля, закрепила гарантии развития искусственного интеллекта и защиты прав граждан в цифровом пространстве.

Президент напомнил, что текущий год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

— Тем самым мы уверенно вступили в цифровое будущее. Это одна из важнейших стратегических задач, стоящих перед нашим государством. Для ее успешной реализации необходимо объединить усилия всего общества. Именно поэтому в стране на системной основе ведется подготовка специалистов нового поколения, отвечающих требованиям современности, — подчеркнул он.

Глава государства также сообщил, что благодаря государственной программе AI Sana уже сотни тысяч казахстанцев получили необходимые компетенции и навыки в сфере искусственного интеллекта. А уже этой осенью в Астане откроется Университет искусственного интеллекта. Кроме того, в Казахстане пройдет международный фестиваль фильмов, созданных с использованием нейросетей, а в следующем году при поддержке Международной федерации киберспорта в столице состоится мировой турнир.

Напомним, в Астане на площадке «Барыс Арена» началась церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего – 2026». В ней принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев.