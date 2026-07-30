Есть ли угроза куполу мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи: новые данные обследования

В Туркестане продолжаются научно-реставрационные работы на куполе мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Как сообщили в министерстве, специалисты РГП «Казреставрация» проводят работы на основании результатов комплексного обследования объекта.

По данным ведомства, исследования выявили снижение прочности наружного глазурованного покрытия купола и увеличение количества участков с трещинами. В связи с этим принимаются меры по предотвращению дальнейшего разрушения и возможного обрушения отдельных фрагментов внешнего слоя.

— Наружное глазурованное покрытие не является частью первоначальной конструкции памятника. Исторический купол полностью сохранился до наших дней, а внешний слой выполняет защитную функцию, предохраняя его от воздействия осадков, ветра, солнечного излучения и других природных факторов, — подчеркнули министерстве.

Дальнейшие решения по реставрации будут приниматься с учетом результатов научных исследований и принципа минимального вмешательства, который предусматривает максимально бережное отношение к исторической конструкции памятника.

Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи стал первым объектом Казахстана, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Научно-реставрационные работы проводятся в соответствии с международными стандартами сохранения культурного наследия и находятся под контролем Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Ранее Министерство культуры и информации РК дало разъяснение корреспонденту агентства Kazinform о том, что глазурованное покрытие на куполе мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи, где были замечены признаки отслоения, было установлено в 2019–2020 годах.

Специалисты РГП «Казреставрация» также приступили к научно-реставрационным работам на участке крепостной стены древнего городища, расположенного рядом с мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи.

